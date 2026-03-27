Ad un mese di distanza dalla fine del Festival di Sanremo 2026 vi sveliamo l’andamento delle canzoni. I singoli lanciati dal palco dell’Ariston, quest’anno, hanno ottenuto meno risonanza mediatica rispetto a quella degli ultimi anni.

Sanremo 2026 andamento canzoni, in radio Ditonellapiaga la più passata

Iniziando dalle radio, la canzone di Sanremo 2026 più passata sulle varie emittenti del nostro paese è Che fastidio! di Ditonellapiaga, che conta oltre 16 e 200 passaggi. Al secondo posto, ovvero l’esatta posizione ottenuta nella classifica finale della kermesse, c’è Sayf: la sua Tu mi piaci tanto ha ottenuto più di 13 mila e 700 riproduzioni in radio. Soltanto terza classificata Per sempre sì di Sal Da Vinci: il brano vincitore del Festival ha poche decine di passaggi in meno rispetto a quelli del già citato Sayf. La top five dei brani di Sanremo 2026 più ascoltati in radio è completata da Fulminacci e Tommaso Paradiso. Il primo, con Stupida sfortuna, ha superato, seppur di poco, le 13 mila riproduzioni. Il secondo, con I Romantici, è a circa 12 mila e 500 passaggi

Solamente nove brani hanno superato i 10 mila passaggi radiofonici

Al di là delle prime cinque posizioni, solo altre quattro canzoni di Sanremo 2026 hanno superato la soglia psicologica dei 10 mila ascolti radiofonici. In primis Ossessione di Samurai Jay, con più di 12 mila ascolti. A seguire, ci sono J-Ax con Italia Starter Pack, Fedez e Marco Masini con Male necessario e Malika Ayane con Animali notturni, tutti con poco più di 11 mila passaggi. Su un totale di 30 canzoni, dunque, ben 21 non superano le 10 mila riproduzioni radiofoniche. La canzone meno ascoltata in radio, con meno di 3 mila passaggi, è Opera di Patty Pravo.

I passaggi radiofonici evidenziano una netta difficoltà delle hit che hanno partecipato fra le Nuove Proposte. La canzone vincitrice Laguna di Nicolò Filippucci ha ricevuto poco più di 2 mila e 700 riproduzioni. Mattone di Angelica Bove, seconda classificata, si ferma a circa 1.500 passaggi.

Sanremo 2026 andamento canzoni, i dati delle piattaforme streaming

Spostando l’attenzione sull’andamento delle canzoni di Sanremo 2026 sulle piattaforme streaming, anche qui emerge un calo generalizzato rispetto al recente passato. A poco più di un mese dal rilascio, la playlist del Festival, su Spotify, ha raccolto un totale di poco più di 229 milioni di fruizioni. Un dato nettamente più basso rispetto a quello dell’anno scorso, con la playlist di Sanremo 2025 che, nello stesso periodo di tempo, aveva superato i 400 milioni di streams.

Su Spotify, la canzone più ascoltata è Ossessione di Samurai Jay, con più di 25 milioni di riproduzioni. Seguono Sayf con Tu mi piaci tanto, con 17 milioni di streams, e Per sempre sì di Sal Da Vinci, più staccata con circa 15 milioni di ascolti. Infine, su YouTube, le visualizzazioni premiano Sal Da Vinci: il videoclip ufficiale del brano vincitore del Festival è stato visto più di 15 milioni di volte. Segue Sayf con Tu mi piaci tanto, con 9 milioni e mezzo di views, ed Ossessione di Samurai Jay, visto circa 6 milioni e mezzo di volte.