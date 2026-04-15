La Rai ha presentato oggi, mercoledì 15 aprile in conferenza stampa, la nuova edizione di Newsroom. La trasmissione crossmediale prende il via, su Rai 3, dalle ore 21:20 circa del 20 aprile prossimo.

Newsroom conferenza stampa, sette puntate in onda fino al 1° giugno

La nuova edizione di Newsroom, presentata oggi in conferenza stampa, è articolata in sette puntate. L’ultima, infatti, è visibile, nel prime time del lunedì, il prossimo 1° giugno. Dagli appuntamenti, inoltre, è tratta la docuserie, che sarà poi pubblicata in streaming mediante l’applicazione Rai Play.

Non cambia, anche nella nuova edizione, il meccanismo di regolamento del format. Esso unisce reportage e tecniche della serialità digitale per analizzare le grandi questioni globali e di attualità.

Al timone, ancora una volta, c’è la giornalista Monica Maggioni, in passato Presidente della Rai e da mesi in onda tutte le domeniche con il talk In Mezz’ora.

Il filo conduttore dell’edizione è legato a I Padroni del Mondo

Il tema di tutte le sette puntate della nuova edizione di Newsroom, come annunciato in conferenza stampa, è quello legato a I Padroni del Mondo. Si tratta, cioè, di comprendere chi sono coloro che dominano le scelte politiche, che orientano la politica, la finanza, i traffici internazionali e lo sviluppo tecnologico.

A causa delle svariate tensioni internazionali che si stanno vivendo da mesi, Newsroom ha deciso, eccezionalmente, di aprire la nuova edizione con una puntata in diretta, in continuità con il lavoro di approfondimento di In Mezz’ora–Newsroom. La trasmissione concentra la propria attenzione sui protagonisti dello scenario geopolitico, nel tentativo di capire quali conseguenze ci potrebbero essere per il nostro paese.

Newsroom conferenza stampa, le parole di Monica Maggioni

Durante la conferenza stampa di Newsroom, la giornalista e conduttrice Monica Maggioni, presentando la nuova edizione del suo talk, ha affermato: “Newsroom sta cercando un volto, una identità, qualcosa che metta insieme la possibilità di capire ciò che ci circonda e andarlo a vedere direttamente. Newsroom è un gruppo di persone che ormai lavora insieme tantissimo, divertendosi. Ed è un metodo, perché è un gruppo di giornalisti che va alla ricerca delle notizie, facendo un viaggio dentro i dati e le fonti. Siamo in un’epoca in cui sembra che l’importante sia spararla grossa, invece noi siamo un po’ noiosi e andiamo alla ricerca delle conferme“.

La conduttrice, poi, afferma: “Questo Newsroom ha come titolo guida I Padroni del mondo. Tutto sembra caotico, ma in realtà non lo è per niente. Sono una serie di racconti in cui mischiamo la parte di analisi, quella di ricerca sul campo e la geopolitica a cui cerchiamo di dare un volto“.