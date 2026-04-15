La serata tv di giovedì 16 aprile 2026 si preannuncia densa di appuntamenti imperdibili, tra il ritorno della fiction d’autore, show in prima visione assoluta e le grandi sfide del calcio continentale. Su Rai 1 un nuovo capitolo investigativo tra le vette nostrane, mentre Canale 5 lancia una sfida all’insegna del divertimento familiare. Gli amanti del cinema avranno a disposizione una galleria di titoli che spaziano dai grandi classici hollywoodiani ai più recenti successi da Oscar.
Stasera in TV giovedì 16 aprile 2026, Rai
L’offerta della TV di Stato si divide tra il mistero dei boschi e l’approfondimento giornalistico:
- Rai 1 – Uno sbirro in Appennino (21:30): seconda puntata della serie che segue le indagini di un commissario alle prese con i segreti di una comunità montana isolata.
- Rai 2 – Ore 14 Sera (21:20): Milo Infante conduce uno speciale dedicato ai grandi gialli irrisolti e ai nuovi sviluppi della cronaca nera italiana.
- Rai 3 – Splendida Cornice (21:20): Geppi Cucciari accoglie ospiti illustri per una serata tra cultura, satira e intrattenimento intelligente.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Dalla politica al grande calcio internazionale, ecco i protagonisti delle altre reti:
- Rete 4 – Dritto e rovescio (21:33): Paolo Del Debbio analizza l’attualità politica ed economica con i suoi reportage dalle piazze italiane.
- Canale 5 – Stanno tutti invitati (21:20): Prima Tv – Parte il nuovo show evento condotto da un cast d’eccezione, tra sorprese e intrattenimento per tutte le età.
- Italia 1 – Armor (21:34): action thriller mozzafiato che vede una squadra di sicurezza lottare per la sopravvivenza durante una rapina.
- La7 – Piazzapulita (21:15): Corrado Formigli torna con i suoi reportage di frontiera per raccontare le contraddizioni del potere contemporaneo.
- TV8 – Europa League: Nottingham Forest – Porto (21:00): in diretta il ritorno dei quarti di finale. In palio un posto tra le magnifiche quattro d’Europa.
I film di questa sera in TV giovedì 16 aprile 2026
Una selezione per tutti i gusti, dai kolossal storici agli action movie moderni:
- Canale 20 – Il Re Scorpione (21:09): spin-off de La Mummia con Dwayne Johnson nei panni del leggendario Mathayus.
- Iris – Hostage (21:15): Bruce Willis è un negoziatore di ostaggi costretto a giocare una partita mortale contro criminali senza scrupoli.
- Rai Movie – Caccia all’agente Freegard (21:10): la storia vera del truffatore che si finse una spia per manipolare vite umane.
- Venti – I mercenari (21:20): il primo capitolo della saga diretta e interpretata da Sylvester Stallone con i “pesi massimi” dell’action.
- Rete 4 (Seconda serata) – Via col vento (21:10): l’epopea di Rossella O’Hara in uno dei film più premiati della storia del cinema.
I film su Sky giovedì 16 aprile 2026
Il cinema di qualità è protagonista sui canali Sky con titoli pluripremiati e grandi regie:
- Sky Cinema Uno – The Fabelmans (21:00): l’omaggio autobiografico di Steven Spielberg alla magia del cinema e alla famiglia.
- Sky Cinema Action – Django Unchained (21:15): il western revisionista di Quentin Tarantino con Jamie Foxx e Christoph Waltz.
- Sky Cinema Family – La musica nel cuore (21:00): una favola moderna sul potere della musica che unisce le persone.
- Sky Cinema Sci-Fi – Ghost In The Shell (21:00): l’adattamento live-action del celebre anime giapponese con Scarlett Johansson.
- Sky Cinema Suspense – Trafficanti (21:00): l’incredibile storia vera di due ventenni che divennero miliardari vendendo armi.
- Sky Cinema Romance – Una proposta per dire sì (21:15): Amy Adams attraversa l’Irlanda per chiedere la mano del fidanzato Jeremy.