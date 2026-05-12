Martedì 12 maggio, su Rai 3, torna, con nuove puntate, il format Onore al merito. La trasmissione è visibile in seconda serata.

Onore al merito 12 maggio, alla conduzione la giornalista Laura Chimenti

Onore al merito, produzione originale della TV di Stato, giunge, quest’anno, alla seconda edizione. Al timone del format, proprio come nel precedente ciclo, è confermata Laura Chimenti, giornalista da anni volto dell’informazione del TG1.

La seconda edizione del programma è formata da un totale di otto puntate, dalla durata di circa un’ora ciascuna. La terza rete della Rai propone, salvo improvvise modifiche di programmazione, un appuntamento alla settimana, nella seconda serata del martedì.

La trasmissione racconta, in ogni serata, la storia di due dei tanti imprenditori di successo del nostro paese, che hanno ricevuto, dal Presidente della Repubblica, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro.

Un format che omaggia il Made in Italy

Onore al merito, dunque, conferma il medesimo spirito con il quale è nato. Laura Chimenti, infatti, accompagna il pubblico a casa in un viaggio nella storia economica e sociale dell’Italia. Lungo il percorso è proposto un focus sulle vicende di donne e uomini innovatori, che con le loro attività imprenditoriali hanno contribuito alla crescita del nostro Paese, oltre che alla fama del marchio Made in Italy, oggi apprezzato e conosciuto in tutto il mondo.

Con l’occasione è proposto un focus sull’Ordine al Merito del Lavoro, istituito nel 1901 e che riconosce l’impegno di imprenditori e imprenditrici che hanno saputo innovare, internazionalizzare e costruire valore per il Paese.

Onore al merito 12 maggio, le storie della prima puntata

Nel corso della prima puntata di Onore al merito, in onda martedì 12 maggio, è incontrata, in primis, Giannola Nonino. Nata a Percoto, un piccolo paese posto in provincia di Udine, la donna è riuscita, con coraggio e passione, a dar vita a una grande distilleria artigianale. Grazie a tale attività, l’imprenditrice è riuscita in una missione che sembrava impossibile: diffondere l’eccellenza della grappa italiana in giro per il mondo. Ancora oggi, il liquore è riconosciuto a livello internazionale come un simbolo del nostro paese.

Durante la puntata, il secondo protagonista del programma è Giampaolo Dallara. Ingegnere e imprenditore, ha fondato, nelle pianure padane nelle quali è nato, l’omonima casa automobilistica costruttrice di auto da competizione. Con il suo lavoro, Dallara ha rivoluzionato completamente l’automobilismo a livello internazionale, avviando anche una collaborazione che con la Formula 1.