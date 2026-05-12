Siamo entrati nella settimana dell’Eurovision Song Contest 2026 e tutte le attenzioni del pubblico italiano sono riposte su Sal Da Vinci. Fra numeri di fruizioni streaming e le quote dei bookmakers, di seguito vi sveliamo ciò che, al momento, è lecito attendere dall’artista italiano.

Eurovision Song Contest 2026 Sal Da Vinci, top 10 per gli scommettitori

Analizzando, in primis, i dati dei bookmakers e le quote legate ai favoriti, emerge come l’Italia abbia poche possibilità di vittorie.

Al momento, infatti, Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì occuperebbe il nono posto. Per gli scommettitori, il nostro portacolori ha oltre il 60% delle possibilità di terminare nella top 10 della classifica finale. Per quel concerne i favoriti alla top 5, invece, l’Italia non è presente: secondo i bookmakers, Da Vinci avrebbe circa il 20% di probabilità di chiudere la settimana a Viena nelle prime cinque posizioni.

I bookmakers, insomma, prevedono, nel migliore degli scenari, un buon piazzamento nella classifica.

Eurovision Song Contest 2026 Sal Da Vinci, gli ascolti streaming premiano l’artista

Uno scenario completamente differente è quello che emerge se si analizzano gli ascolti dei brani in gara sulle principali piattaforme musicali in streaming. Al momento, Per sempre sì è il singolo più riprodotto online, con oltre 25 milioni di stream. Segue, a netta distanza, la Svezia, rappresentata da Felicia con My System, canzone che ha totalizzato poco meno di 19 milioni di riproduzioni.

Analizzando le visualizzazioni che i brani in gara hanno totalizzato sul canale YouTube dell’Eurovision Song Contest, invece, Sal Da Vinci perde il primato. Il vincitore del Festival di Sanremo ha totalizzato 1,9 milioni di visualizzazioni, superato dai rappresentati di Danimarca, Grecia, Bulgaria, Malta e Finlandia, con queste ultime due nazioni che comandano tale classifica con ben 3,6 milioni di views ciascuna.

Chi sono i favoriti per la vittoria

Analizzate le statistiche di Sal Da Vinci, passiamo alle quote relative i vincitori. Secondo gli scommettitori, la vittoria dovrebbe andare, senza grossi problemi, a Linda Lampenius & Pete Parkkonen, che con il brano Liekinheitin cantano in rappresentanza della Finlandia. Da settimane, d’altronde, il paese scandinavo è indicato come il più probabile per il trionfo, con le quote che variano da 1,9 a 2,3. I diretti inseguitori sono Grecia, con la hit Ferto di Akylas, e Danimarca, con la canzone For vi gar hjem di Søren Torpegaard Lund. Entrambi, però, sono lontani, con le quote che, rispettivamente, sono ferme intorno al 5 e all’8.