Inizia lunedì 25 maggio, su Rai 3, il nuovo programma dal titolo Tribù. Si tratta di un format prodotto da Rai Cultura e Stand by Me, visibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 20:10 circa.

Tribù Rai 3, la conduzione affidata a Raffaele Di Placido

Tribù appartiene al genere factual, ovvero che si basa interamente sul racconto della realtà, e promette di compiere un vero e proprio viaggio antropologico alla scoperta dei gruppi e delle realtà che si riconoscono in valori condivisi, codici identitari e rituali collettivi.

Sono le cosiddette Tribù, analizzate, durante le settimane, dal conduttore Raffaele Di Placido. Biologo marino, ha lavorato come sceneggiatore e autore per numerose trasmissioni televisive e ha ottenuto la grande popolarità grazie al ruolo di inviato in Una giornata particolare di Aldo Cazzullo su La7.

Venti puntate nelle quali Raffaele Di Placido si immerge nelle comunità

La prima edizione di Tribù è formata da venti puntate, in onda, in totale, per quattro settimane su Rai 3. Durante ogni puntata, il conduttore Raffaele Di Placido si immerge totalmente all’interno della comunità protagonista della giornata, stando, dall’alba al tramonto, con i membri.

In questo modo, il presentatore racconta le storie delle persone, condividendo con loro esperienze, ritmi e momenti di vita, creando una narrazione sfaccettata e sempre differente. Dai sommergibilisti della Marina Militare italiana ai Sorcini, cioè i fan di Renato Zero, passando per la comunità dei freestyler che ha inventato un vero e proprio linguaggio: sono svariati i temi affrontati durante l’edizione.

Ogni appuntamento giunge al termine con la partecipazione di Raffaele Di Placido a un evento significativo per la comunità, momento centrale che ne sintetizza i valori, le dinamiche e l’identità.

Tribù Rai 3, le storie della prima settimana

Nella prima puntata di Tribù, in onda il 25 maggio, il conduttore è a Testaccio con la tribù dei tangueri, ovvero coloro che sono uniti dalla passione per il tango argentino. Il 26 maggio è proposto un focus sui Sorcini, cioè coloro che vedono, in Renato Zero, un riferimento musicale e umano.

Mercoledì 27 maggio il conduttore è in compagnia dei sommergibilisti, dove raccoglie le dichiarazioni di allievi, ufficiali e comandanti dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto. Giovedì 28 maggio il format racconta i debuttanti. All’Acquario Romano si svolge la XVII edizione del Gran Ballo Viennese, evento che riunisce giovani provenienti da tutta Italia sulle note dei valzer di Strauss, accompagnate dagli Allievi Ufficiali dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli.

Infine, venerdì 29 maggio, è proposto un focus sui freestyler, incontrati al Fabrique di Milano. Qui si svolge il Mic Tyson, uno dei più importanti contest italiani di freestyle rap,