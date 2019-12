La porta dei sogni diretta 28 dicembre – Mara Venier con Raoul Bova e Brignano

La porta dei sogni diretta 28 dicembre. Questa sera, alle 21:25 su Rai 1, Mara Venier conduce la seconda puntata de La porta dei sogni. È il nuovo emotainment in tre puntate che prova a realizzare i sogni dei protagonisti, scelti tra le tante persone comuni che hanno deciso di giocarsi una chance alla corte della zia d’Italia.

La porta dei sogni diretta 28 dicembre – Mara Venier con Raoul Bova e Brignano

La puntata del 28 dicembre era prevista per venerdì sera, ma Rai 1 ha optato per lo spostamento al sabato. Forse – non è ufficiale – per garantire maggiori possibilità di risultati. La prima puntata de La porta dei sogni, infatti, ha vinto la sfida degli ascolti nella serata del venerdì, ma con numeri inferiori alle attese.

Lo show ha fatto storcere il naso in più di un momento, mostrando defaillance nel montaggio e passaggi approssimativi nella stessa realizzazione dei sogni.

Anche per la seconda puntata, Mara Venier ha scelto grandi nomi come ospiti. Ci saranno Raoul Bova ed Enrico Brignano, Alessandro Siani e Flavio Insinna. Il format originale di Banijay Italia prevede che vengano coinvolti nel dare seguito ai desideri dei partecipanti, ma non necessariamente che siano presenti in studio. Sette giorni fa, nessuno degli ospiti ha presenziato, facendo emergere da subito uno dei punti deboli dello spettacolo.

Nella diretta di questa sera vedremo se La porta dei sogni sarà in grado di cambiare marcia pure da questo punto di vista.