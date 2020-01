Stasera in Tv giovedì 30 gennaio 2020. Rai 1 trasmette i nuovi episodi di Don Matteo 12. Le Iene show su Italia 1 dedicano uno speciale a Chico Forti.

Stasera in Tv giovedì 30 gennaio programmi reti generaliste

Su Rai1, alle 21.25, la fiction Don Matteo 12. Con Terence Hill e Nino Frassica. Un uomo si presenta in canonica: dice di essere Manlio, il padre che Natalina non ha mai conosciuto. Dopo le prime diffidenze i due cominciano a legare sempre di più anche se Don Matteo crede che l’uomo stia nascondendo qualcosa.

Su Rete 4, alle 21.25, il talk show Dritto e rovescio. Con Paolo Del Debbio. Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento ed inchieste del giornalista. Al centro del dibattito ci sono le elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. In studio oltre a politici, giornalisti ed esperti di economia ma anche persone comuni.

Su Italia 1, alle 21.25, il programma di attualità Le Iene presentano: speciale Chico Forti. In attesa delle nuove puntate che torneranno a metà febbraio, la trasmissione di Davide Parenti torna con uno speciale. Gaston Zama è tornato in Florida per incontrare Chico Forti, l’italiano che da 20 anni è rinchiuso in carcere per un omicidio che ha sempre proclamato di non aver commesso.

Stasera in Tv giovedì 30 gennaio film sulle reti generaliste

Su Rai 2, alle 21.20, il film thriller del 2018, L’uomo sul treno. Con Liam Neeson. Mentre si trova sul treno che lo riporta a casa dal lavoro, Michael MacCauley incontra una donna misteriosa che gli offre 100.000 dollari in cambio della sua collaborazione: dovrà identificare una persona che viaggia sul treno. Ben presto Michael capisce di essere vittima di un complotto.

Su Rai 3, alle 21.20, il film di commedia del 2004, Se fossi lei. Con Cameron Diaz. L’immatura Maggie e l’irreprensibile Rose sono due sorelle divertentissime accomunate dall’amore per le scarpe. Quando la prima seduce il fidanzato di Rose, la rottura pare insanabile ma lentamente le due donne cercano di risolvere i loro problemi.

Su Canale 5, alle 21.25, il film di commedia del 2017, Come un gatto in tangenziale. Con Paola Cortellesi. Giovanni, impiegato intellettuale che vive a Roma in una bella casa nel centro di Roma, conosce l’ex cassiera di periferia Monica quando la figlia di lui e il figlio di lei si fidanzano.Molto diversi tra loro, Giovanni e Monica, hanno un solo obiettivo comune: dividere i ragazzi.

I film NOVE Iris RaiMovie

Su NOVE, alle 21.00, il film di commedia del 1988, Big. Con Tom Hanks. Grazie ad un incantesimo il dodicenne Josh si ritrova improvvisamente trentenne. La nuova vita è entusiasmante: riesce a diventare manager di un’industria di giocattoli e conosce una donna.

Su Iris, alle 21.00, il film poliziesco del 1977, L’uomo nel mirino. Con Clint Eastwood. Ben Shocley agente di Los Angeles, viene inviato a Las Vegas per riportare in California Augusta Mally, una prostituta chiamata a deporre per un importante processo.

Su RaiMovie, alle 21.00, il film thriller del 2016, Money Monster-l’altra faccia del denaro. Con George Clooney. Lee Gates è un conduttore di uno show in tv sul mondo della finanza, dove consiglia investimenti al pubblico. Un giorno però un giovane entra in studio e lo prende in ostaggio.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film drammatico del 2012, Noi siamo infinito. Con Logan Lerman. Charlie è un adolescente timido e insicuro che cerca di superare il trauma derivante dal suicidio dell’amico Michael. Quando incontra Sam e suo fratello, il ragazzino scopre la passione per la musica e la scrittura e si innamora per la prima volta.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, il film thriller del 2002, Red dragon. Con Ralph Fiennes. In seguito allo scontro quasi mortale con il dottor Lecter, Will Graham rientra in servizio per catturare un pericoloso assassino che tenta di emulare le efferatezze commesse a suo tempo dallo psichiatra.

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, il film storico del 2006, L’ultimo inquisitore. Con Javier Bardem. La Santa Inquisizione incrimina la giovane musa di Francisco Goya, adorato alla corte spagnola. Incarcerata la ragazza, il pittore chiederà aiuto ad un monaco.

Stasera in Tv giovedì 30 gennaio 2020 I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15 , il film di commedia del 2016, Nemiche per la pelle. Con Margherita Buy e Claudia Gerini. Fabiola e Lucia, rispettivamente ex e moglie di Paolo,si odiano da sempre. Ma quando lui muore all’improvviso, lasciando ad entrambe la custodia del figlio, dovranno avvicinarsi.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 , il film western del 1994, Geronimo. Con Wes Studi.Indiscusso capo della tribù Apache, Geronimo decide di fuggire dalla riserva dove è rinchiuso. Con un gruppo di valorosi guerrieri cerca di opporsi ai continui soprusi degli uomini bianchi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film di commedia del 2018, Show dogs – Entriamo in scena. Con Will Arnett. Max, un cane poliziotto si imbatte in Frank, un agente che si occupa del rapimento di un piccolo panda. Insieme indagano su un contrabbando illegale di animali rari.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2002, Spiderman. Con Tobey Maguire. Punto da un ragno geneticamente modificato, il giovane Peter Parker acquisisce straordinari poteri che decide di mettere al servizio del bene diventando un supereroe.

Su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, il film horror del 2018, Unfriended: dark web.Con Colin Woodell. Il giovane Matias trova un computer con all’interno dei misteriosi file che lo portano nel dark web. Insieme ai suoi amici scoprirà che qualcuno li sta osservando e che sono in serio pericolo.