Questa sera, in diretta dalle 21:25 su Rai 1, Milly Carlucci condurrà la finale de Il cantante mascherato 31 gennaio. Si chiude così il nuovo show che per quattro settimane ha incuriosito i telespettatori nel tentativo di scoprire l’identità dei cantanti celati dietro le maschere in gara.



Il cantante mascherato diretta 31 gennaio – La finale svela tutte le maschere

All’inizio della diretta del 31 gennaio scopriremo chi sarà eliminato tra il mastino napoletano e il mostro. Le due maschere si sono sfidate in chiusura di semifinale, quando Milly Carlucci ha deciso di congelare il risultato del televoto fino alla finale.

Il vincitore raggiungerà il leone, l’angelo e il coniglio per completare il gruppo dei quattro che si giocheranno la vittoria. L’altro, siederà insieme ad Emanuela Aureli, Orietta Berti ed Arisa, eliminate nelle puntate precedenti.

La cuoristà più grande riguarda chi si nasconde dietro la maschera del leone, attorno alla quale si sono concentrate le maggiori attenzioni del pubblico. Si era parlato di Al Bano, Max Giusti o Adriano Pappalardo, ma nella puntata di sette giorni fa i diretti interessati hanno negato con un siparietto a favore di spettacolo. Attenzione anche all’identità dell’intrigante angelo e del misterioso coniglio.

Le sfide tra i cantanti de Il cantante mascherato avverrano di nuovo a coppie. A giudicarli, il voto del pubblico tramite televoto e social network a cui si aggiunge il parere della giuria composta da Patty Pravo, Ilenia pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti.

Ultime ore, dunque, per spulciare tra gli indizi legati alle maschere e indovinare le identità nascoste. La curiosità si è dimostrata il cuore del programma, l’ingrediente che ha garantito buoni ascolti per tutta la prima edizione.

La finale de Il cantante mascherato – La sfida tra il mastino napoletano e il mostro – Il mastino in finale eliminato il mostro che è Fausto Leali

In apertura, la scena è tutta per la sfida tra il mastino napoletano e il mostro. Milly Carlucci li introduce in vista del verdetto con la carica degna della finale.

Mostra anche il trofeo destinato al vincitore de Il cantante mascherato: una maschera d’oro.

Inoltre, la conduttrice presenta Arisa, Orietta Berti ed Emanuela Aureli, che dal backstage aspettano il momento per la loro passerella.



Pronta per l’ultima indagine anche la giuria. Flavio Insinna indossa una maschera da lupo, per scimmiottare quelle in gara. Ad Ilenia Pastorelli, invece, la corona d’oro destinata al giurato più brvao della puntata precedente: è stata la prima a fare il nome di Emanuela Aureli per il pavone.

Il Mastino: “Per carità, lui sarà un mostro di bravura, ma io sono il mastino e l’osso non lo mollo”. Il Mostro: “Per conquistare la finale dovrò mostrare i denti: ne ho solo due, ma basteranno”.

Poi, riprendono i microfoni per cantare l’ultima volta. Il mastino canta “‘A pizza” di Aurelio Fierro. Il mostro sceglie la carica di “Rag doll” degli Aerosmith.

Il verdetto: con il 54% dei voti vince il mastino e guadagna la finale. Eliminato il mostro, che pure era stato tra i più divertenti per il pubblico.

Ricominciano le ipotesi sull’identità del mostro. Per Ilenia Pastorelli, Patty Pravo e Flavio Insinna è Fausto Leali. Per Francesco Facchinetti è Drupi,per Guillermo Mariotto si tratta di Paolo Belli.

Al grido di “Giù la maschera”, il mostro si svela: è Fausto Leali.