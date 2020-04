Martedì 7 aprile, in diretta dalle 21.25 su Rai 2, va in onda la nona puntata di Pechino Express 8. Con la conduzione di Costantino Della Gherardesca.

Nella scorsa puntata non c’è stata alcuna eliminazione perché, fortunatamente per Le collegiali, l’ultima tappa in Cina non era eliminatoria. Le quattro coppie rimaste in gara,i Gladiatori, Le Top, Le Collegiali e i Wedding planner, affrontano nella semifinale le prime tappe in Corea Del Sud.

Pechino Express 8 diretta 7 aprile semifinale coppie tappe Corea Del Sud

Nella diretta del 7 aprile Costantino Della Gherardesca spiega alla coppie come è articolato il percorso da seguire nella semifinale.