Stasera in Tv mercoledì 8 aprile 2020 – Tutti i programmi in onda

Stasera in Tv mercoledì 8 aprile. Offerta televisiva variegata, per la serata di oggi. Stanotte a San Pietro su Rai1, la finale del GF Vip 4 su Canale 5, Maltese su Rai2, Chi l’ha visto? su Rai3, Atlantide su La7. Buona la proposta di film sul digitale terrestre e su Sky.

Stasera in tv mercoledì 8 aprile 2020 – I programmi in onda su Rai1 e sugli altri canali Rai

Rai1, stasera mercoledì 8 aprile, manda in onda alle 21:25 Stanotte a San Pietro. Una delle puntate più affascinanti della serie realizzata da Alberto Angela nel suo suggestivo viaggio notturno tra i tesori italiani. Dal colonnato del Bernini all’interno della Basilica, dalla necropoli alle meraviglie della Cappella Sistina, dai capolavori di Michelangelo ai dipinti di Raffaello, fino si segreti dei Giardini vaticani. Ospiti d’eccezione, Carlo Verdone e Giancarlo Giannini.

Su Rai2, alle 21.20, la terza puntata della serie tv Maltese – Il romanzo del Commissario. Kim Rossi Stuart, nei panni del Commissario Dario Maltese, identifica la struttura dell’organizzazione criminale che spadroneggia nella Trapani del 1976. Un drammatico imprevisto sconvolge il suo lavoro. Nel cast anche Francesco Scianna, Antonio Milo, Enrico Lo Verso, Cloe Romagnoli e Valeria Solarino. La regia è di Gianluca Maria Tavarelli.

Rai3 programma alle 21.20 una nuova puntata di Chi l’ha Visto?, con Federica Sciarelli. Oltre ai nuovi casi, gli aggiornamenti sul ritrovamento di una 43enne romana scomparsa a fine febbraio.

Su Rai4, alle 21: 21, il film A bluebird in my heart, diretto da Jérémie Guez. Danny è un detenuto che ottiene i domicilari e li sconta in un motel, mentre ricomincia a lavorare. Un’aggressione alla figlia della proprietaria lo porta a prenderne le difese ed a rischiare il ritorno in carcere.

Rai5 dedica la serata alla lirica, dalle 21:15, con la Turandot di Giacomo Puccini. La serata in scena al Teatro alla Scala con la regia di Nikolaus Lehnhoff per l’inaugurazione di Expo 2015. Direzione musicale di Riccardo Chailly.

Rai Movie propone alle 21:10 il film Captain fantastic, di Matt Ross con Viggo Mortensen.

Infine, su Rai Premium, alle 21: 20, il film Un guaio di sorella. Seguono gli episodi 7 e 8 della prima stagione de L’allieva, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Stasera in tv mercoledì 8 aprile 2020 – I programmi in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Su Canale 5, mercoledì 8 aprile 2020 va in scena alle 21:40 la finale del GF Vip 4, condotta da Alfonso Signorini. Quattro inquilini si giocano la vittoria di un’edizione quanto mai anomala e movimentata: Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese, Paolo Ciavarro e Andrea Denver.

Italia1 stasera manda in onda alle 21:16 il film d’azione Brick Mansion, di Camille Delamarre, prodotto da Luc Besson. Protagonista Paul Walker in un quartiere degradato di Detroit in cui domina la malavita e l’intervento dell’esercito rende la situazione ancora più esplosiva.

I programmi di Rete 4 prevedono dalle 21.25 una puntata speciale di Stasera Italia, con Barbara Palombelli. L’approfondimento segue il tradizionale appuntamento delle 20:30 e si focalizza di nuovo sull’emergenza coronavirus.

Su Iris, alle 21:11, il classico Cast Away con Tom Hanks, per la regia di Robert Zemeckis.

La serata di Cine 34 sarà dedicata dalle 21:10 ad un altro grande classico, Totò contro maciste.

Film anche su La 5, dove alle 21:10 va in onda Il club degli imperatori, con Kevin Kline.

20 programma alle 21:14 la serie tv Lucifer, con gli episodi 21 e 22 della terza stagione.

Mentre Italia 2 propone alle 21:20 il film animato C’era una volta Lupin.

Mediaset Extra inizia alle 21:15 la diretta dalla casa del GF Vip 4, in occasione della finale.

Programmi mercoledì 8 aprile di La7, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

Mercoledì 8 aprile La7 dedica la serata ad Atlantide – Un pianeta contro. Andrea Purgatori approfondisce il problema dei cambiamenti climatici e della compromissione degli ecosistemi sul nostro pianeta. Un tema passato in secondo piano con l’emergenza coronavirus, ma dal quale dipendono molti degli sconvolgimenti che ci troveremo ad affrontare. Tra gli ospiti, Licià Colò, Sandro Veronesi, il divulgatore scientifico David Quammen e il Ricercatore Leonardo Setti. Appuntamento alle 21:15.

I programmi di La7d, alle 21:30, offrono il film premio Oscar Sabrina, di Billy Wilder, con Audrey Hepburn, Humphrey Bogart e William Holden.

Su Real Time, alle 21:20, va in onda un nuovo episodio di Io e la mia ossessione, seguito alle 22:50 da Dr. Pimple Popper.

NOVE programma alle 21:25 il film Matrimonio a quattro mani.

Mentre, su Tv8 alle 21:30 va in onda il cooking show Antonino Chef Academy. Nell’episodio 5, lo Chef Antonino Cannavacciuolo è accompaganto dal collega Umberto Bombana, 7 Stelle Michelin.

Paramount Channel propone alle 21:10 un nuovo episodio della serie Il giovane Ispettore Morse.

Infine, su Cielo alle 21:15 il thriller Tornado Valley.

La programmazione Sky per la prima serata di mercoledì

La programazione di Sky Uno nella prima serata di mercoledì prevede alle 21:15 un nuovo episodio di Best Bakery – Pasticcerie d’Italia.

Su Sky Atlantic, alle 21:15, due nuovi episodi della serie Babylon Berlin.

Inoltre, Sky Atlantic Maratone alle 21:15 chiude la maratona di Romanzo Criminale 1, con il dodicesimo episodio.

Mentre Sky Cinema Uno programma alle 21:15 Cetto c’è, senzadubbiamente. Con questo film Antonio Albanese ha chiuso la “Trilogia du pilu”, uno sguardo comico-satirico sulla politica italiana attraverso l’eccentrico personaggio Cetto La Qualunque.

Infine, su Sky Cinema Due, alle 21:15, Martin Eden, una libera rilettura cinematografica dell’omonimo romanzo di Jack London. Lo scorso anno ha regalato a Luca Marinelli la Coppa Volpi alla Mostra internazionale del cinema di Venezia.