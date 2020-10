Stasera in TV 4 ottobre 2020, programmi, film, Rai, Mediaset, Sky

Stasera, domenica 4 ottobre 2020, in tv offerta variegata con molti appuntamenti attesi dal pubblico. Su Rai 1 c’è L’allieva 3, su Canale 5 spazio a Live non è la D’Urso, Che tempo che fa torna su Rai 3 e Non è l’Arena su La7.

Stasera in TV domenica 4 ottobre 2020, Programmi e film Rai 1 e altri canali Rai

Domenica sera, alle 21:25, su Rai 1 c’è L’Allieva 3, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Sergio Assisi, Antonia Liskova e Giorgio Marchesi. Vanno in onda il terzo e il quarto episodio stagionali: Il coltello Yanagiba e Stuntgirl. Tra i protagonisti Alice a Claudio è aria di crisi, innescata dalle presenze di Giacomo Conforti e della professoressa Andrea Manes. Per quanto riguarda i casi, il terzo episodio è dedicato all’omicidio di una sushi Chef, il quarto alla morte di una controfigura.

Su Rai 2, alle 21:05, va in onda N.C.I.S. Los Angeles, episodio 10 della stagione 11, intitolato Madre.

Segue, alle 21:50, N.C.I.S. New Orleans, episodio 22 della stagione 5, dal titolo La teoria del Caos.

Mentre, alle 22:40, arriva la Domenica Sportiva.

Rai 3 domenica sera programma, dalle ore 20:00, la seconda puntata di Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio. Serata ricca di ospiti, con lo scrittore britannico Ken Follet, Pierfrancesco Favino, Samuele Bersani, Johnny Dorelli, Flavia Pennetta e Fabio Fognini, Carlo Rovelli e Silvio Orlando.

Su Rai 4, alle 21:10, il film drammatico Vita segreta di Maria Capasso, con Luisa Ranieri. Un’estetista in difficoltà economica diventa corriere della droga per conto del suo amante, ritrovandosi protagonista di un’inaspettata ascesa sociale.

Invece, Rai 5 alle 21:25 propone Wild Australia – Il Bush, terza tappa tra boschi, koala e la straordinaria natura dell’entroterra australiano.

Segue, alle 22:08, Di là dal fiume tra gli alberi, viaggio negli angoli più suggestivi della penisola italiana. Puntata dedicata a San Marino.

Inoltre, Rai Movie programma alle 21:10 La gente che sta bene, film con Margherita Buy, Diego Abatantuono e Claudio Bisio.

Infine, su Rai Premium va in replica la terza puntata di Ballando con le stelle.

Stasera in TV 4 ottobre 2020, Programmi, film Canale 5 e altri canali Mediaset

Stasera, alle 21:19, su Canale 5 va in onda la puntata settimanale di Live – Non è la D’Urso. Ospite il manager Francesco Chiesa Soprani, per parlare dell’Ares Gate. Ma spazio anche a Federico Fashion Style e alle chiacchierate su Elisabetta Gregoraci e gli altri concorrenti del GF Vip 5.

Mentre, Italia 1, alle 21:34, programma Il libro della giungla, il classico di animazione Disney del 1967.

Su Rete 4, alle 21:30, c’è il film d’azione Unstoppable – Fuori controllo. Con Denzel Washington. Un treno merci carico di materiale pericoloso minaccia una città. Provano a fermarlo un giovane capotreno e un veterano del mestiere, che però all’inizio soffre la sua inesperienza.

Su La5, alle 21:10, Hugh Grant e Sandra Bullock sono protagonisti in Due settimane per innamorarsi. A New York, due personalità apparentemente agli antipodi iniziano ad attrarsi.

Inoltre, Cine 34, alle 21:09, programma Roba da ricchi. Con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Lino Banfi, Serena Grandi, Laura Antonelli e Milena Vukotic.

Invece, 20 offre alle 21:14 Parto col folle, con Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis.

Su Iris, alle 21:13, c’è Le crociate – Kingdom of Heaven, di Ridley Scott. Con Orlando Bloom e Eva Green.

Italia 2, dalle 21:10, inizia una serata interamente dedicata a Big Bang Theory, con gli episodi 4, 5, 6, 7 e 8 della stagione 5.

Infine, su Mediaset Extra prosegue la diretta h 24 dalla casa del GF Vip 5.

Programmi e film su La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramount Channel

Domenica 4 ottobre, su La7 alle 20:35 torna Massimo Giletti con la seconda puntata di Non è l’Arena. Due i momenti salienti della puntata. Il primo è l’intervista al leader della Lega Matteo Salvini, a processo a Catania per il caso della nave Gregoretti. Il secondo è l’intervista in esclusiva ad Alberto Tarallo, ex capo della casa di produzione Ares. Il coming out di Gabriel Garko e le dichiarazioni di Adua Del Vesco al GF Vip 5 hanno alimentato il cosiddetto Ares Gate, legato a presunte e pesanti ingerenze della casa di produzione nella vita privata degli artisti. Si parlerà di questo.

Mentre, su La7d, dalle 20:25, stasera va in onda Grey’s Anathomy, con gli episodi dal 338 al 342 della stagione 15.

Su Real Time, alle 20:25, va in onda in prima tv 90 giorni per innamorarsi. Gli episodi 11 e 12 della stagione 4, intitolati Occhi indiscreti e Il re.

NOVE, alle 21:30 propone Sirene – Gang Latine a Milano. Un’inchiesta che approfondisce alcuni celebri casi di cronaca, in questo caso la guerra tra bande sudamericane che ha scosso il capoluogo lombardo negli ultimi anni.

Inoltre, Tv8 programma gli episodi 9 e 10 di Masterchef Italia 9.

Su Cielo, alle 21:20, c’è il film in prima tv Brighton Rock.

Infine, su Paramount Channel alle 21:10 Jennifer Aniston e Gerard Butler sono protagonisti ne Il cacciatore di ex.

Stasera in TV domenica 4 ottobre 2020, Programmi e film in onda su Sky

Tra i programmi inonda su Sky domenica 4 ottobre 2020, su Sky Uno, alle 21:15 va in onda Dr. House, episodi 10 e 11 della stagione 4, intitolati La bugia è una cosa meravigliosa e Gelo.

Su Sky Atlantic, alle 21:15, vanno in onda gli episodi 7 e 8 della prima stagione di di Perry Mason.

Inoltre, su Sky Arte c’è La moda proibita: Roberto Capucci e il futuro dell’alta moda. La storia di uno dei creatori più peculiari della storia.

Per quanto riguarda i film in onda stasera domenica 4 ottobre 2020 su Sky, Sky Cinema Uno programma alle 21:15 Tale madre, tale figlia. Juliette Binoche e Camille Cottin sono madre e figlia e vivono insieme le rispettive gravidanze, con un approccio opposto.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15 Hilary Swank interpreta la femminista Alice Paul nel film Angeli d’acciaio, valso anche un Golden Globe ad Anjelica Houston.

Mentre, su Sky Cinema Collection alle 21:15 c’è il grande classico Quattro matrimoni e un funerale.

Nel frattempo, alle 21:00 Sky Cinema Comedy manda in onda Amici come prima, con Christian De Sica e Massimo Boldi.

Infine, su Sky Cinema Family, alle 21:00, c’è Abel – Figlio del vento.