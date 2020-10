Chi vuol essere milionario 15 ottobre, diretta, domande, concorrenti

Questa sera, 15 ottobre alle 21.40, su Canale 5 va in onda la diretta della sesta puntata di Chi vuol essere milionario. Gerry Scotti guida la scalata più importante dell’edizione 2020, quella della Dottoressa Sara Ricciardo. La concorrente pavese legge la domanda numero 14, da 300mila euro.

Chi vuol essere milionario 15 ottobre, chi è la concorrente Sara Ricciardo

La concorrente Sara Ricciardo è un medico di base di Vigevano (Pavia) ed ha poco più di trent’anni. Durante la scorsa puntata, ha dimostrato di curare molti interessi, che vanno dalla musica rock alle arti marziali. Soprattutto, ha dimostrato grande curiosità per gli argomenti più vari, grazie ai quali ha raggiunto la quattordicesima domanda del quiz, da 300mila euro. Ha fissato il traguardo personale alla domanda numero undici, da 30mila euro. Dunque, porterà a casa quella cifra, anche in caso di errore.

A due passi dal milione, Sara Ricciardo ha già utilizzato tutti gli aiuti a disposizione. Tuttavia, nelle ultime domande ha fatto emergere una capacità poco comune di arrivare alla risposta corretta, per di più argomentando in maniera precisa e coinvolgente. Lo stesso Gerry Scotti si è complimentato ampiamente con lei.

È la concorrente ad essere arrivata più avanti in questa quindicesima edizione. In generale, meno di dieci giocatori hanno letto la penultima domanda nella storia ventennale del programma. Mentre, i vincitori finali sono stati solo quattro, l’ultimo dei quali è Enrico Remigio. Prima di lui, Michela De Paoli, Davide Pavesi e Francesca Cinelli.

Al di là delle effettive possibilità di vittoria e della preparazione dimostrata, Sara Ricciardo è riuscita a far passare in secondo piano anche le lentezze del format. Un limite che, forse, quest’anno ha pesato anche sugli ascolti non proprio brillanti di Chi vuol essere milionario.

La diretta

“Raramente nella mia ventennale edizione ho trovato una ragazza così preparata, informata e bella da ascoltare”, dice Gerry Scotti in anteprima.

Poi, il video che sintetizza la scalata della settimana scorsa.

Arriva la quattordicesima domanda, da 300mila euro: “Nel libro ‘Mezzo secolo di ritornelli’ è stata stilata la lista dei brani più presenti nelle classifiche di vendita italiane tra il 1959 e il 2019. Al 1° posto c’è…”. Opzioni: A) Un’estate italiana; B) I bambini fanno oh; C) Il cielo in una stanza; D) Sabato pomeriggio.

Sara Ricciardo, per prima cosa, analizza velocemente le canzoni citate. Ne approfitta per canticchiare e stemperare la tensione. Eccetto Sabato pomeriggio, le conosce tutte. Subito dopo, prova ad interpretare la domanda: si parla della classifica ufficiale dei singoli? Del brano più venduto o di quello che è rimasto per più settimane in classifica? Gerry Scotti le conferma che si tratta del brano per più settimane in classifica.

“Forse, l’epoca d’oro delle classifiche italiane è stata precedente al periodo di Povia”, azzarda la Ricciardo. Si concentra sui brani più vecchi e su quelli nazional-popolari. Come Un’estate italiana, inno dei Mondiali di Italia ’90.

Il conduttore inizia a ventilarle la possibilità di lasciare il gioco con 150mila euro. “Sono un’amante della musica italiana, ma non tanto quanto di quella straniera”, dice Sara Ricciardo. Aggiunge: “Sono indecisa tra Un’estate italiana e Il cielo in una stanza“. In realtà, non riesce a decidere: “Non so davvero dove andare a parare”. “Se fossi con quell’assegno in mano, non lo saprei nemmeno io”, affonda Gerry Scotti.

“Il coraggio non deve diventare superbia, bisogna avere rispetto”, dice Sara Ricciardo annunciando il ritiro con 150mila euro. Avrebbe risposto Un’estate italiana, sbagliando. Con 20 settimane al n°1 e 34 nelle top ten, la canzone più presente è I bambini fanno oh, di Povia.

Chi vuol essere milionario 15 ottobre, diretta, secondo concorrente Chris Joseph Caraccioli



Il secondo concorrente di Chi vuol essere milionario è Chris Joseph, siciliano di Licata. La famiglia ha vissuto a Ravenna, ma lui per anni non si è mosso dal suo angolo siciliano. Ha fatto per la prima volta un viaggio di tredici ore in pullman per fare i provini. “Mi ha spinto il desiderio di fare una nuova esperienza, di andare per la prima volta in tv e anche la possibilità di vincere qualcosa”, dice a Gerry Scotti. È uno studente all’ultimo anno di liceo classico, particolarmente espansivo e diretto. Con sé ha portato tre compagni di classe e non i familiari.

Prima domanda: “Il numero unico di emergenza usato nell’Unione Europea è…”. Opzioni: A) 555; B) 911; C) 433; D) 112.

Sa che il 112 è un numero utilizzato in Italia, ma non sa che è diventato da poco il numero unico per tutta Europa. Impiega qualche minuto a rispondere correttamente 112.

Seconda domanda: “Di cosa ha terrore patologico chi soffre talassofobia?”. Opzioni: A) Dei roditori; B) Del mare; C) Delle trasfusioni; D) Delle frane.

Chris Joseph Caraccioli sfoggia le sue conoscenze di greco, risalendo all’etimologia di ciascun termine. Accende correttamente l’opzione B.

Intanto, il concorrente spiega che dopo il liceo vorrebbe frequentare la facoltà di Lettere e Filosofia.

Poi, arriva la terza domanda: “Il Pallone d’oro è un premio calcistico istituito nel 1956 e assegnato dalla testata…”. Opzioni: A) L’Équipe; B) France Football; C) Daily Mirror; D) Marca.

Anche in questo caso, illustra il suo ragionamento per qualche minuto e risponde con l’opzione B. Quella giusta.

Chi vuol essere milionario 15 ottobre, diretta, la quarta domanda a Chris Joseph Caraccioli

A Chi vuol essere milionario del 15 ottobre, per Joseph Caraccioli arriva la quarta domanda: “Secondo lo scienziato cinese Jiang Weisong, i serpenti sarebbero in grado di prevedere…”. Opzioni: A) Gli incendi; B) I temporali; C) Gli uragani; D) I terremoti.

Risponde con l’opzione D, ed è giusta.