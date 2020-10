Chi vuol essere milionario 15 ottobre, diretta, Sara Ricciardo, concorrente

Questa sera, 15 ottobre alle 21.40, su Canale 5 va in onda la diretta della sesta puntata di Chi vuol essere milionario. Gerry Scotti guida la scalata più importante dell’edizione 2020, quella della Dottoressa Sara Ricciardo. La concorrente pavese legge al domanda numero 14, da 300mila euro.

Chi vuol essere milionario 15 ottobre, chi è la concorrente Sara Ricciardo

La concorrente Sara Ricciardo è un medico di base di Vigevano (Pavia) ed ha poco più di trent’anni. Durante la scorsa puntata, ha dimostrato di curare molti interessi, che vanno dalla musica rock alle arti marziali. Soprattutto, ha dimostrato grande curiosità per gli argomenti più vari, grazie ai quali ha raggiunto la quattordicesima domanda del quiz, da 300mila euro. Ha fissato il traguardo personale alla domanda numero undici, da 30mila euro. Dunque, porterà a casa quella cifra, anche in caso di errore.

A due passi dal milione, Sara Ricciardo ha già utilizzato tutti gli aiuti a disposizione. Tuttavia, nelle ultime domande ha dimostrato una capacità poco comune di arrivare alla risposta corretta, per di più argomentando in maniera precisa e coinvolgente. Lo stesso Gerry Scotti si è complimentato ampiamente con lei.

È la concorrente ad essere arrivata più avanti in questa quindicesima edizione. In generale, meno di dieci giocatori hanno letto la penultima domanda nella storia ventennale del programma. Mentre, i vincitori finali sono stati solo quattro, l’ultimo dei quali è Enrico Remigio. Prima di lui, Michela De Paoli, Davide Pavesi e Francesca Cinelli.

Al di là delle effettive possibilità di vittoria e della preparazione dimostrata, Sara Ricciardo è riuscita a far passare in secondo piano anche le lentezze del format. Un limite che, forse, quest’anno ha pesato anche sugli ascolti non proprio brillanti di Chi vuol essere milionario.

