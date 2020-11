Giallo propone oggi la seconda puntata di Astrid et Raphaelle con gli episodi Una scomparsa misteriosa e Un legame con il passato.

L’appuntamento è in prima serata con la serie francese e belga le cui atmosfere sono a metà strada tra il poliziesco e il thriller. Sette giorni fa è andata in onda la puntata pilota che aveva avuto in terra madre tanto successo da spingere la casa di produzione France 2 a realizzare una prima stagione completa di otto episodi la cui durata è di 52 minuti. L’episodio pilota però aveva una durata di un’ora e 30 minuti.

La trama generale è disponibile a questo link. Ricordiamo che Raphaëlle Coste è la poliziotta protagonista della serie insieme a Astrid Nielsen. I suoi ruoli sono interpretati rispettivamente da Lola Dewaere e Sara Mortensen. Le due, chiamate anche le signorine in giallo, indagano su casi di cronaca nera.

Astrid et Raphaelle: trama episodio Una scomparsa misteriosa

Nel primo episodio dal titolo Una scomparsa misteriosa un avvocato molto noto sta tenendo un’udienza in tribunale. Improvvisamente crolla a terra e muore. Sul posto viene immediatamente inviata Raphaëlle Coste, comandante della brigata criminale locale. Dopo le prime indagini la poliziotta ha bisogno di sapere altri indizi. Si rivolge così alla sua assistente Astrid Nielsen, autistica ma dalle grandi capacità professionali, che lavora come archivista presso la sezione documentaristica del commissariato.

La Nielsen non ha segreti per tutto quanto concerne i casi di omicidio e di cronaca nera avvenuti in zona. Consultando questa documentazione, Raphaëlle Coste viene a conoscenza di alcune notizie importanti sull’avvocato.

Intanto però i primi accertamenti del medico legale svelano che l’uomo sarebbe morto per un infarto. La Coste ed Astrid però sospettano che si tratti di un motivo completamente diverso. Infatti la vittima sembrava spaventata a morte. Saranno Astrid e Raphaëlle, grazie alle loro indagini, a scoprire i motivi per i quali l’avvocato era così terrorizzato. Le indagini le porteranno alla scoperta in una casa infestata da presunte presenze paranormale.

Astrid et Raphaelle: trama episodio Un legame con il passato

Nel secondo episodio dal titolo Un legame con il passato, viene trovato il cadavere di un ricercatore all’interno del Museo Nazionale di storia naturale.

Dalle prime indagini si scopre che la vittima sarebbe morta per annegamento. Questo è quanto ha stabilito la perizia del medico legale. La singolarità è che non esiste acqua in zona e quindi il mistero sulla morte si infittisce sempre di più.

Intervengono Astrid e Raphaëlle che scopriranno molto presto una novità insospettata. La morte del ricercatore sarebbe legata ad un traffico di reperti fossili. Questo delitto incomprensibile potrebbe infatti mettere in discussione un’importante scoperta scientifica, probabilmente realizzata dalla stessa vittima.

Astrid e Raphaëlle riescono anche ad avere un’idea ben precisa di chi potrebbe essere l’assassino. E gli tendono una trappola nella quale puntualmente il killer cade.

Astrid e Raphaelle – il cast completo

Di seguito il cast del film Astrid e Raphaelle e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori