Venerdì 27 novembre, in diretta dalle 21.25 su Rai 1, va in onda la prima puntata di The Voice Senior.

Antonella Clerici è al timone del nuovo show canoro dedicato agli over 60. Lo show si compone di 5 puntate e presenta un meccanismo più snello rispetto al format originario, The Voice of Italy. I giudici della prima edizione sono Al bano con la figlia Jasmine, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio.

I primi tre appuntamenti sono dedicati esclusivamente alle Blind Auditions. Durante le audizioni al buio i concorrenti si esibiscono mentre i giudici rimangono di spalle. Si volteranno solo se vengono conquistati dalla voce. A quel punto il concorrente, nel caso in cui ci sia interesse da parte di più coach, potrà scegliere a quale team appartenere.

Ma solo 24 aspiranti artisti (6 per ogni team), riusciranno ad accedere alla semifinale, il Knock out. In questa fase della gara propongono il loro cavallo di battaglia. Ed è il giudice a decidere chi portare con sé nella finalissima, che andrà in onda il 20 dicembre.The Voice Senior è prodotto da Fremantle. La regia è di Sergio Colabona.

The Voice Senior diretta 27 novembre, puntata d’esordio

Inizia la puntata. Antonella Clerici, dopo i saluti di rito, sottolinea quanto sia importante dedicare un talent agli over 60 in questo periodo difficile, dato che sono la categoria maggiormente colpita dal Covid. The Voice Senior però non vuole soffermarsi solo sul lato artistico dei protagonisti. Ma vuole raccontarli attraverso le loro storie personali ed i loro sogni. I concorrenti sono pronti a travolgere il pubblico con il loro entusiasmo.

Successivamente introduce, con enfasi, i giudici di questa edizione dedicata agli over. Sono Loredana Berté, Al Bano con la figlia Jasmine, Clementino e Gigi D’Alessio.

Prima di entrare nel vivo dello show, la conduttrice spiega il funzionamento delle Blind Auditions. I giudici ascoltano i concorrenti mentre sono di spalle perché devono essere attratti solo dalla loro voce. In caso di interesse spingeranno il celebre bottone per voltarsi.

Ad aprire le danze é Giancarlo Cajani, 76 anni il prossimo 1° gennaio. Ha gestito per 40 anni un villaggio turistico che ha poi lasciato due anni fa. Da allora si è riavvicinato alla musica. Propone ai giudici Uno su Mille di Gianni Morandi. La sua voce è graffiante ma allo stesso tempo molto gradevole. Per lui si girano tutti i coach. Dopo qualche ripensamento il signore sceglie di entrare a far parte del Team D’Alessio.

Rita Mammolotti è stata un‘insegnante d’asilo ma ora è in pensione. Da giovane era entrata a far parte del mondo della musica collaborando con molti artisti, come Nilla Pizzi. Ma poi la vita le ha fatto intraprendere un’altra strada. Canta Sono come tu mi vuoi. La voce è molto sensuale ma in alcuni punti anche grintosa. Si girano tutti i coach eccetto Gigi D’Alessio. La signora Rita sceglie Al Bano e Jasmine. La Berté però la desiderava nel suo team.

The Voice Senior Viviana Stucchi, Erminio Sinni, Tony Reale

Terza concorrente di The voice senior è Viviana Stucchi, viene dalla Brianza, ed è stata una docente di educazione fisica.

Da bambina partecipò allo Zecchino d’oro del 1964 e vinse con il brano Il pulcino ballerino. Propone Musica (e il resto scompare) di Elettra Lamborghini. La voce è molto fresca che sembra appartenere ad una donna molto giovane. Nonostante qualche imprecisione conquista tutti i giudici tranne Gigi D’Alessio. ll cantautore partenopeo è al momento il giudice più cauto.

Erminio Sinni, vive da 41 anni Roma. Suona il pianoforte e scrive canzoni. Si é esibito fino a questa estate fin quando non ha contratto il covid da cui è guarito. Propone al pubblico A mano a mano di Rino Gaetano. L’esibizione è molto intimista e si comprende che la musica è la sua professione. Si girano per lui tutti i giudici. Gigi D’Alessio conosceva già Sinni come autore del brano E tu davanti a me. Sinni sceglie il team Bertè perché è stato uno dei coristi di Mia Martini.

Il quinto concorrente ad esibirsi é Tony Reale. Ha 84 anni ed ha lavorato per 45 anni in fabbrica. Dopo il lavoro suonava in un’orchestrina. Per amore della moglie ha lasciato la musica in quanto era molto gelosa delle possibili frequentazioni con altre donne. Canta Just a gigolo. La voce è leggermente rauca e ricorda vagamente Louis Armstrong. Per lui si girano i Carrisi e Clementino. Ma Tony Reale sceglie Al Bano e Jasmine.

The Voice Senior diretta 27 novembre Giovanna Sorrentino

La sesta concorrente di The Voice Senior è Giovanna Sorrentino. E’ di Trapani ed insegna religione presso una scuola superiore. Anche durante il periodo del Covid è voluta tornare in classe per stare insieme ai suoi alunni.

Canta per i giudici Sola di Nina Zilli. La voce molto soul e la Bertè la definisce la “Amy Winehouse italiana”. Da cinque anni ha iniziato a cantare davanti ad un pubblico. Tutti i giudici si voltano per lei e si alzano anche i piedi per la standing ovation. La signora Giovanna opta per Loredana Bertè.