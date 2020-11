Venerdì 27 novembre, in diretta dalle 21.25 su Rai 1, va in onda la prima puntata di The Voice Senior.

Antonella Clerici è al timone del nuovo talent canoro dedicato agli over 60. Lo show si compone di 5 puntate e presenta un meccanismo più snello rispetto al format originario, The Voice of Italy. I giudici della prima edizione sono Al bano con la figlia Jasmine, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio.

I primi tre appuntamenti sono dedicati esclusivamente alle Blind Auditions. Durante le audizioni al buio i concorrenti si esibiscono mentre i giudici rimangono di spalle. Si volteranno solo se vengono conquistati dalla voce. A quel punto il concorrente, nel caso in cui ci sia interesse da parte di più coach, potrà scegliere a quale team appartenere.

Ma solo 24 aspiranti artisti (6 per ogni team), riusciranno ad accedere alla semifinale, il Knock out. In questa fase della gara propongono il loro cavallo di battaglia. Ed è il giudice a decidere chi portare con sé nella finalissima, che andrà in onda il 20 dicembre.The Voice Senior è prodotto da Fremantle. La regia è di Sergio Colabona.

The voice senior diretta 27 novembre, puntata d’esordio