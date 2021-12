Domenica In 19 dicembre, gli ospiti di Mara Venier: Bellucci, Zucchero e i vincitori di Ballando

Condividi su

Domenica In 19 dicembre: Mara Venier torna in video dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma con una quattordicesima puntata ricca di ospiti, musica e di intrattenimento. Non mancherà l’appuntamento con i protagonisti di Ballando con le Stelle e sono previsti due ospiti d’eccezione: Zucchero e Monica Bellucci.

A commentare i principali avvenimenti, vincitori e vinti della finale del dance show di Rai 1 ci saranno anche Arisa, Elisa Isoardi, Bruno Vespa, Rossella Erra e Guillermo Mariotto. Mara Venier incontra le prime tre coppie classificate alla finale di Ballando.

La sedicesima stagione di Ballando con le Stelle si è conclusa sabato 18 dicembre. Un’edizione che ha emozionato, divertito, ma anche suscitato una certa vivacità nel dibattito dell’opinione pubblica su tematiche di grande attualità.

Ma a dividere e scontentare talvolta il pubblico sono state le decisioni di Alberto Matano e Rossella Erra circa l’attribuzione del tesoretto. Oltre naturalmente al giudizio della giuria del programma, non sempre condiviso da maestri e vip.

Domenica In 19 dicembre: Mara Venier incontra Monica Bellucci

Nel salotto di Mara Venier arriverà anche l’ex ballerina per una notte di Ballando con le Stelle, l’attrice Monica Bellucci. Quest’ultima si è esibita durante la semifinale in un performance accompagnata da Simone Di Pasquale.

Un’esibizione che ha catalizzato l’attenzione del pubblico non solo per la bellezza della Bellucci, ma anche per la grazia e l’eleganza che la stessa ha dimostrato in pista, nonostante non avesse mai danzato prima.

L’artista, che è in Italia per la promozione del suo ultimo film, si racconterà a Mara Venier e ai telespettatori di Rai 1 in una lunga intervista per un appuntamento televisivo assolutamente da non perdere.

L’attrice oltre a raccontare del suo privato, presenterà il film “La befana vien di notte 2 le origini”, al cinema dal 30 dicembre, per la regia di Paola Randi.

Durante questo spazio ci sarà anche la presenza, per una dedica specialissima, del trio dei ragazzi del Il Volo. Il trio musicale si esibirà in “E più ti penso”, colonna sonora del film ‘Malena’, di cui è stata protagonista proprio Monica Bellucci.

E’ l’occasione per annunciare la loro partecipazione straordinaria alla prossima puntata di ‘Domenica in’, il 26 dicembre prossimo.

Mara Venier ospita Zucchero

Altro ospite d’eccezione di Domenica in 19 dicembre sarà il cantante Zucchero. Un ritorno più che gradito e tanto atteso del performer internazionale che è stato già ospite del talk show della Venier lo scorso anno. Occasione in cui si esibì in un piccolo ed esclusivo concerto.

Domenica In 19 dicembre il cantautore darà vita ad una vera e propria performance ‘live’ accompagnato dalla sua band.

Amatissimo in tutto il mondo, Zucchero canta alcuni brani tratti dal suo nuovo album ‘Discover’, che contiene anche canzoni di grandi artisti come Bono, I Genesis e i Coldplay. La puntata di Domenica In 19 dicembre si conclude con Pierpaolo Pretelli, che si esibisce sulle note di “Feliz Navidad”, con il corpo di ballo del programma.