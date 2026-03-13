Venerdì 13 marzo, su NOVE, è in onda, dalle 21:30 circa in diretta, una nuova puntata di Fratelli di Crozza. L’appuntamento ha come protagonista Maurizio Crozza, affiancato dallo storico autore Andrea Zalone. Al centro dello show vi sono imitazioni e monologhi, incentrate sui principali temi di attualità politica e sociale.

Fratelli di Crozza diretta 13 marzo, si parte dalla parodia del Ministro Guido Crosetto

Inizia Fratelli di Crozza di venerdì 13 marzo. Il conduttore parte con un monologo: “Milena Gabanelli ha detto che Dio non ha obbligato noi italiani a genufletterci agli statunitensi. Io non so se lei abbia ragione, ma la domanda è: ma siamo davvero così tanto messi male?. Perché io, quando guardo il Ministro della Difesa Guido Crosetto, qualche dubbio lo ho”.

Il conduttore propone l’imitazione del Ministro: “Io sono qui a fare chiarezza: noi italiani non contiamo niente. Non abbiamo terre rare, l’attacco di Israele è stata un’azione fuori dal diritto internazionale, ma va detto fra di noi, non ad alta voce. Noi siamo la settima potenza mondiale nei prosciutti e nella robiola. La nostra specialità è genuflettersi. Se al mio posto ci fosse Amadeus non cambierebbe niente, perché siamo solo conduttori“.

Il conduttore riparte con il monologo: “Nel ’47, De Gasperi chiese agli USA un prestito perché non avevamo niente. America, grazie mille, ma un mutuo che dura da 80 anni non l’avevo mai visto, eppure le rate le abbiamo pagate tutte, come la guerra in Iraq e quella in Libia. Noi oggi abbiamo a che fare con un miliardario capriccioso. Donald Trump, due giorni fa, ha invitato la Nazionale dell’Iran ai Mondiali USA. Siamo di fronte al più potente moccioso del mondo e di fronte a lui cosa può fare Tajani?“.

L’imitazione di Antonio Tajani

Fratelli di Crozza del 13 marzo procede con l’imitazione di Antonio Tajani. Si ironizza sul Ministro degli Interni a causa di un messaggio diffuso sull’emittente Al Jazeera, nel quale ha detto all’Iran di smettere di bombardare: “Io sono convinto che i miei basta siano efficaci, grazie a me il mondo è un po’ cambiato. Io direi un basta a Putin ed a Teheran, perché si vive bene anche senza mine. Un basta detto bene può fermare tante cose brutte“.

Il padrone di casa riprende con il monologo: “Tutti invocano Dio, ma a quale? Solo a Gerusalemme sono presenti in tre, è possibile che con tutto l’Universo a diposizione tutti i tre Dii litigano per lo Stretto di Hormuz? Intanto, Teheran ha detto che intende portare il prezzo del petrolio a 200 dollari al barile. Noi, per occuparci di energia, dovremmo avere un Ministro con il pelo dello Yeti, invece ne abbiamo uno che dello Yeti ha solo l’eloquio“. Il riferimento del padrone di casa è ad Adolfo Urso, che Crozza porta in scena, come sempre, con un intervento ricco di errori: “Se necessarico andrò di pompa in pompa per evitare che il prezzo del petrolio vada alle stelle. Abbiamo attivato la taska force per controllare i prezzi“.