Lunedì 6 aprile, su NOVE, prende il via la nuova edizione di Little Big Italy. Il programma, condotto da Francesco Panella, è in onda a partire dalle ore 21:25 circa.

Little Big Italy 6 aprile, la prima tappa del viaggio da Bratislava

Per Little Big Italy, quella in partenza oggi è la nona edizione. Le puntate, proposte con cadenza settimanale nel prime time del lunedì, hanno una durata di circa 90 minuti. Gli appuntamenti sono fruibili anche in streaming ed on demand su Discovery+, dove sono rilasciati, a pagamento, con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda televisiva.

Lo chef e padrone di casa Francesco Panella continua, anche quest’anno, nella sua ricerca dei migliori ristoranti italiani sparsi in giro per il mondo. Durante la prima puntata, visibile il 6 aprile, il padrone di casa è a Bratislava, la capitale della Slovacchia che conta poco meno di 500 mila abitanti.

Il regolamento

Non cambia, durante Little Big Italy, il regolamento del format. Il conduttore incontra tra expat, ovvero italiani che sono andati a vivere all’estero. I protagonisti, dopo aver raccontato la loro storia ed aver affrontato un test di italianità che consegna al vincitore dei punti bonus, portano gli avversari e Panella nel locale che, secondo lui, rappresenta al meglio la cucina italiana.

In ogni ristorante affrontano un pasto di tre portate: quella scelta dal concorrente che ha selezionato il locale, quella del ristoratore e la voglia fuori menù di Panella. Al termine, i commensali e Panella esprimono un voto: il ristorante che, alla fine della puntata, ha il punteggio complessivo più alto è quello vincente.

Little Big Italy 6 aprile, le storie degli expat

A Little Big Italy del 6 aprile partecipa Carmen. Napoletana d’origine, ha scelto di trasferirsi in Slovacchia tre anni e mezzo fa, quando ha iniziato a lavorare come docente universitaria di lingua italiana. La concorrente afferma: “Qui sono abbastanza contenta, vivo molto la vita culturale, ma mi manca molto l’Italia, a partire dalle fritture di pesce“. Il suo locale del cuore è L’Antica Toscana.

Secondo expat della puntata è Mirko. Ha 59 anni e lavora come bancario. Dopo aver girato a lungo fra i Paesi dell’est Europa, si è stabilito definitivamente a Bratislava nel 2001. Afferma: “Quando sono arrivato qui non c’era nulla, ho avuto il privilegio di vedere la trasformazione della città. Qui mi trovo bene, ma per la mia famiglia continua a esistere solamente la tradizione italiana“. Gareggia nel format con Da Andrea.

Infine, a Little Big Italy c’è Alessandro, 40enne nato in Abruzzo. Per lavoro fa il manager e vive a Bratislava da nove anni. Ha lasciato l’Italia per amore, dopo aver seguito la moglie che desiderava avere un’esperienza internazionale all’estero. I piani iniziali erano quelli di rimanere in Slovacchia per due o tre anni, ma alla fine hanno deciso di stabilirsi a Bratislava. Una città di cui Alessandro è assolutamente innamorato: “Sono entusiasta, la chiamo Bratislove. L’adoro, è a misura d’uomo e adoro avere contatti con la comunità italiana“. Il suo ristorante italiano preferito è Da Massimo.