Dopo i contenuti della Rai, sulla piattaforma Disney+ arriva lo sport di ESPN. Per la nota piattaforma streaming si tratta di due novità che arricchiscono particolarmente la propria offerta.

Disney+ ESPN, una novità che riguarda 53 paesi (fra cui l’Italia)

ESPN, acronimo di Entertainment & Sports Programming Network, è una delle all news sportive più famose al mondo. L’emittente è originaria degli Stati Uniti, dove ha debuttato nel ’79 dopo essere stata fondata dai fratelli Rasmussen. Nel corso degli anni, la piattaforma ha acquisito i diritti per trasmettere eventi di grande rilevanza nazionale ed internazionale, fra cui la NBA, la NFL, la NHL e la MLB.

Al tempo stesso, ha perseguito una strategia di espansione, che grazie all’accordo siglato con Disney+ aumenta ancora di più. ESPN, infatti, è disponibile sulla piattaforma streaming in 53 paesi dell’Europa e dell’Asia-Pacifico, Italia compresa.

Disney+ ESPN, i nuovi contenuti

Nonostante l’offerta disponibile inizialmente varierà da mercato a mercato, tutti gli abbonati a Disney+ hanno la possibilità di accedere a contenuti sportivi esclusivi, tra cui eventi in diretta e show in studio. Inoltre, sono disponibili i documentari della collezione 30 for 30, oltre al famoso ESPN FC, programma globale dedicato alle notizie e alle informazioni sul calcio.

Dalla prossima stagione, invece, per tutti gli abbonati la sezione sportiva di ESPN si amplierà notevolmente. In primis c’è una vasta copertura di NBA e NHL, ma sono protagonisti anche gli sport universitari con i campionati NCAA, tra cui la March Madness maschile e femminile, oltre alla stagione regolare di basket universitario e ai tornei di conference, il college football, il College Football Playoff e le partite di bowl, nonché la Little League World Series e i Savannah Bananas.

In pochi giorni il catalogo dell’emittente si è arricchito notevolmente

Disney+, negli ultimi giorni, ha arricchito notevolmente il proprio catalogo. Oltre a ESPN, infatti, la piattaforma ha stretto degli accordi anche con la Rai. Un accordo, quest’ultimo, grazie al quale sull’emittente è possibile vedere Belve e The Floor a partire dal giorno dopo la messa in onda televisiva. Inoltre, sull’emittente sono trasmessi alcuni dei titoli Rai più noti degli ultimi anni, come le fiction Braccialetti rossi, Mina Settembre, L’amica geniale, Un passo dal cielo e Màkari, oltre al docu-reality diventato un vero e proprio cult generazionale Il Collegio, la cui ultima edizione è andata in onda poche settimane fa. Tutti questi contenuti saranno raccolti, nelle prossime settimane, in una collezione dedicata su Disney+.