Lunedì 13 aprile, su Canale 5, parte Avanti un Altro. La trasmissione presiede, come sempre, la fascia del preserale della rete ammiraglia, partendo alle ore 18:40 circa.

Avanti un Altro 13 aprile, l’intramontabile coppia Bonolis-Laurenti alla conduzione

Al timone di Avanti un Altro torna la consueta coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. I due sono i padroni di casa del format sin dal debutto, avvenuto sempre su Canale 5 nel 2011.

Il programma è trasmesso, con puntate inedite, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Gli appuntamenti, che hanno una durata di circa un’ora ciascuno, sono visibili anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

A scandire il ritmo dello show ci sono i personaggi del Salottino. Essi sono nati dalla mente del conduttore e degli autori e individuati attraverso migliaia di casting in tutta Italia da Sdl2005, la società che fin dalla prima edizione si è occupata della ricerca dei concorrenti, del cast e del pubblico.

Chi sono i personaggi del Salottino

Nella nuova edizione di Avanti un Altro, al via il 13 aprile, ci sono delle conferme. Tornano, infatti, alcuni dei protagonisti che da anni tengono compagnia agli spettatori dello show, a partire dalla regina del web Laura Cremaschi, dallo iettatore Franco Pistoni, dalla Bonas Paola Caruso e dall’Alieno Leonardo Tricarico. Inoltre, Paolo Bonolis scherza anche con gli storici XXXL, il Coreografo e Brasile.

Durante le nuove puntate di Avanti un Altro vi sono anche dei nuovi personaggi. A tal proposito arriva la Veterinaria Sofia Bartoli, che porta in studio animali veri. A seguire c’è una Bona Sorte nuova, che ha il volto di Carlotta Maggiorana, vintrice di Miss Italia nel 2018. La modella Elena Zhou è la Cina, mentre Martina Dotti, creator digitale e fidanzata di Davide Bonolis, gestisce lo spazio denominato Bordocampo. L’ex sarta Claretta Micaroni, infine, è Io c’ero.

Avanti un Altro 13 aprile, non cambia il regolamento

Non cambia il regolamento di Avanti un Altro. In studio si alternano una serie di concorrenti, persone comuni chiamate a rispondere ad una serie di quesiti legati a curiosità e cultura generale. Coloro che forniscono le risposte esatte pescano dal Pidigozzaro dei Pidigozzi, che possono contenere ingenti cifre economiche ma anche svariati malus.

Il concorrente che ha collezionato il montepremi provvisorio più alto diventa il campione ed affronta il gioco finale. In esso, il protagonista, per vincere la cifra economica in palio, deve fornire 21 risposte sbagliate.