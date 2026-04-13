Lunedì 13 aprile tornano I Cesaroni e di seguito vi raccontiamo chi sono gli attori principali che tornano sul set e cosa hanno fatto dal 2014 (anno nel quale è andata in onda l’ultima puntata) ad oggi.

I Cesaroni attori cosa hanno fatto, confermata la famiglia protagonista

Protagonista del ritorno de I Cesaroni, proprio come accaduto in tutte le stagioni precedenti, è Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola. Negli ultimi anni ha partecipato a decine fra film e show tv, dedicandosi soprattutto alla serialità, essendo stato il protagonista prima di Nero a metà su Rai 1, poi de Il Patriarca su Canale 5. Inoltre, ha lavorato spesso anche come regista, dirigendo i film Il permesso 48 ore fuori e I cassamortari, di cui ha scritto anche la sceneggiatura. Nel 2017, inoltre, ha avuto un infarto, per fortuna senza conseguenze.

Altro ritorno è quello di Marco Cesaroni, che ha il volto di Matteo Branciamore. Nel 2016 è nel cast dei film My Father Jack e Il mondo di mezzo, ma è due anni dopo che torna in tv con Love Snack. Nel 2023 e nel 2024 compie ruoli non da protagonista in Eppure cadiamo felici e Il clandestino, mentre ha partecipato ad Enea di Pietro Castellitto.

I Cesaroni attori cosa hanno fatto, il resto della famiglia

Decisamente più fortunata la carriera dell’altro Cesaroni, ovvero Mimmo. L’interprete Francesco Russo, poco dopo la chiusura dell’ultima stagione de I Cesaroni, inizia a lavorare per Disney Channel nella sitcom Alex & Co. L’anno seguente torna ad essere volto della serialità televisiva, prima con Scomparsa, poi con L’Isola di Pietro, Don Matteo 11, Black Out e Adorazione.

Analizzando il resto del cast storico de I Cesaroni troviamo Niccolò Centioni, ovvero Rudi Cesaroni. L’attore, nel 2015, ha partecipato a Notti sul Ghiaccio, poi è sparito dai radar dello spettacolo, al punto da doversi trasferire a Londra e lavorare come lavapiatti. A partire dal 2023 torna a lavorare come attore al fianco di Claudio Amendola, sia ne Il Patriarca che nel film Ari-Cassamortari.

Gli altri interpreti

Elda Alvigni è, ancora una volta, Stefania Ansaldo. In tv ha collezionato, dal 2014 ad oggi, una breve apparizione nella fiction Imma Tataranni, mentre ha lavorato parecchio al cinema, partecipando a pellicole come Le leggi del desiderio di Gabriele Muccino, Nove lune e mezza di Michela Andreozzi, Il Premio di Alessandro Gassmann e Compromessi sposi di Francesco Miccichè. Ma è soprattutto a teatro che la carriera di Alvigni si è sviluppata, con decine di spettacoli realizzati come attrice e regista dal 2014 ad oggi.

Infine, Ludovico Fremont è Walter Masetti. Anche in questo caso, l’attore ha lavorato soprattutto a teatro, con spettacoli come La fabbrica dei bottoni di sughero. Nel 2015 ha debuttato come regista con The Answer La risposta sei tu, mentre nel 2025 ha vinto il Premio Felix per il lavoro da attore nel cortometraggio Ti presento papà. In tv è tornato nel 2024, a dieci anni di distanza dall’ultima stagione de I Cesaroni, nella serie La lunga notte – La caduta del Duce.