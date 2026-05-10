Sabato 9 maggio si è svolta la semifinale del Serale di Amici 25 e di seguito vi sveliamo cosa è accaduto. La serata, guidata da Maria De Filippi, è andata in onda su Canale 5 dalle ore 21:25 circa.

Serale Amici 25 semifinale, la prima manche

Come di consueto, durante la puntata del Serale di Amici 25 si sono affrontate le squadre, con le performance giudicate da Elena D’Amario, Amadeus, Gigi D’Alessio e Cristiano Malgioglio.

La prima manche ha come protagoniste Celentano-Zerbi e Lo-Pettinelli. Dopo un appassionante guanto di sfida, Nicola ha superato Alessio, con quest’ultimo uscito sconfitto anche dallo scontro con Angie.

La vittoria, dunque, è andata al team Celentano-Zerbi. Anziché decretare il primo candidato all’eliminazione, i giudici devono scegliere il nome del primo finalista. Nicola, Elena ed Emiliano, ovvero gli allievi della squadra vincente, si sono esibiti nuovamente e i giudici hanno premiato Nicola.

Serale Amici 25 semifinale, le altre due sfide

Nella seconda manche, Zerbi-Celentano hanno affrontato Cuccarini-Peparini. Nel primo incontro, Elena ha superato Angie, ma la vittoria di Lorenzo su Emiliano ha riportato la situazione in parità. Nel terzo e decisivo confronto, i giudici hanno assegnato la vittoria al team Zerbi-Celentano grazie alla vittoria di Emiliano su Angie. I concorrenti vincitori, dunque Elena ed Emiliano, sono tornati al centro dello studio con nuove esibizioni ed ad avere la meglio è il ballerino, divenuto secondo finalista.

Nella terza e ultima sfida della serata, dopo che Zerbi-Celentano hanno perso il boccino, si sono affrontati Lo-Pettinelli e Cuccarini-Peparini. La vittoria è andata alla prima compagine, formata solamente da Alessio, in grado di superare in due occasioni Lorenzo. Di conseguenza, Alessio è il terzo finalista.

Chi eliminato

I tre concorrenti rimasti in gioco nella semifinale di Amici 25, ovvero Angie, Lorenzo ed Elena, si sono sfidati per conquistare gli ultimi due posti in finale rimasti disponibili. I giudici trovano un accordo su Elena, quarta finalista, mentre il duello Angie e Lorenzo è in perfetta parità: entrambi gli allievi hanno ricevuto due voti a favore. La produzione ha, così, deciso di rimandare il ballottaggio all’inizio della finale.

Nella semifinale di Amici 25, Alessandro Cattelan ha guidato la rubrica Password. Ad affrontarsi sono stati Maria De Filippi con Giulia Michelin contro Belen Rodriguez con Amadeus. Infine, Irama ha intonato il suo nuovo singolo intitolato Cabana, in uscita il 15 maggio prossimo, e Giordana Angi ha cantato Quando poi ci lasceremo, canzone pubblicata l’8 maggio.