Martedì 12 maggio, su Canale 5, è andata in onda, in diretta, una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La trasmissione inizia alle 22:00 circa ed è condotta da Ilary Blasi, con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Nell’appuntamento è eletto il terzo finalista: in corsa ci sono Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras. Ampio spazio, nella serata, lo ha Francesca Manzini: la concorrente, negli ultimi anni, ha attirato le critiche di svariati compagni, secondo i quali starebbe attuando un comportamento vittimista.

Prevista, infine, una sorpresa per Antonella Elia, che potrà riabbracciare l’amica Vera Gemma.

Grande Fratello Vip diretta 12 maggio, la puntata parte alle 22:01

Sono le ore 22:01 quando Ilary Blasi fa il suo ingresso in studio, dando il via alla puntata. Si entra subito nel vivo con i vari scontri che hanno coinvolto, in settimana, Francesca Manzini. L’imitatrice si è arrabbiata con Mussolini ed Elia dopo che le due hanno criticato l’inquilina perché, a suo dire, ha dei comportamenti vittimistici. Manzini, poi, si è arrabbiata con Raul dopo che lui, per scherzo, l’ha baciata nel Confessionale, temendo che il misterioso ragazzo che ha all’esterno della Casa potesse indispettirsi.

Manzini lamenta una mancanza di rispetto: “Io avevo chiesto agli altri di non parlarne, mi sono fatta prendere dall’ansia perché non conosco molto bene la persona che ho fuori“. Mussolini, però, attacca: “Sei una soggettona! Noi non ti attacchiamo, con te ci divertiamo“. Lucarelli attacca: “Chiunque si avvicini a Manzini, anche con le migliori intenzioni, viene poi accusato di ogni cosa. Lei succhia le energie di tutti“.

Le discussioni sono interrotte da Ilary Blasi, che invita i concorrenti al televoto ad andare nella Nuvola. Possono continuare a sperare nella finale Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Raimondo Todaro. Si torna alle dinamiche del format: un filmato mostra la rinnovata (e inaspettata) vicinanza fra Volpe, Elia e Mussolini. Le tre ballano Occhi di gatto, per la consueta Sfida dei talenti.

Le sorprese alle due finaliste

La diretta del Grande Fratello Vip del 12 maggio procede. In Casa, dopo le parole di Selvaggia Lucarelli, sono iniziate delle riflessioni su Raimondo Todaro, giudicato da Elia e Mussolini “uno stratega“. L’ex parlamentare, poi, critica ampiamente il rapporto Todaro-Manzini.

La conduttrice si collega dall’esterno della Porta Rossa, dove c’è Vera Gemma. Prima, però, Antonella Elia racconta la sua storia: la mamma è morta quando aveva un anno e mezzo, il padre quando ne aveva solamente 14. La concorrente: “L’ultima cosa che gli ho detto è addio, il suo sguardo me lo ricordo ancora adesso. Non so perché, ma io sentivo che ci saremmo separati. Ho saputo della sua scomparsa leggendo la prima pagina del giornale. I miei amici sono la mia famiglia“. Elia incontra Vera Gemma.

Si torna alla Sfida dei talenti: a sfidare Elia-Volpe-Mussolini, infatti, c’è Francesca Manzini, che canta Million Reasons di Lady Gaga. Altra sorpresa, questa volta per Alessandra Mussolini, che riabbraccia la sua cagnolina e Caterina, la fidanzata del figlio.

Grande Fratello Vip diretta 12 maggio, l’esito del televoto

La diretta del 12 maggio del Grande Fratello Vip continua. Si avvicina il momento dell’esito del televoto: prima, però, i concorrenti devono fare il nome di uno dei tre partecipanti ancora in corsa che, secondo loro, non meritano di andare in finale. Elia fa il nome di Lucia Ilardo, Mussolini e Renato scelgono Raimondo Todaro. Infine, Raul e Manzini fanno il nome di Adriana Volpe.

I tre aspiranti finalisti raggiungono lo studio, dove conosceranno l’esito. Il pubblico ha premiato Lucia Ilardo, che è la terza finalista, premiata dal 33% delle preferenze. Segue, al 31%, Volpe. Si continua con il gioco de Le parole al vento, con protagoniste Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Si prosegue con uno scherzo a Francesca Manzini, realizzato con la collaborazione di Raimondo Todaro, che si è finto un emiro per il quale ha lavorato in passato Manzini.

Si svolgono le nomination: i concorrenti devono indicare la persona che vorrebbero come finalista. Todaro sceglie Francesca Manzini. Renato e Alessandra puntano su Raul Dumitras. Volpe, Lucia e Raul optano per Renato Biancardi. Manzini vorrebbe mandare in finale Raimondo Todaro. Elia punta su Adriana Volpe.

Al televoto vanno Raul e Renato: il più votato, nella puntata di venerdì, sarà il quarto finalista. Con la proclamazione della vittoria di Elia-Volpe-Mussolini della Sfida dei talenti termina la puntata.