Il palinsesto televisivo nazionale di questa sera offre un mix avvincente di grandi eventi sportivi, fiction di successo e cinema d’autore. Se desiderate seguire ogni istante della programmazione della prima rete, potete collegarvi alla diretta streaming su Rai 1. La serata propone una commedia italiana brillante che promette risate e riflessioni, affiancata da sfide calcistiche di altissimo livello e approfondimenti giornalistici curati dai principali broadcaster operanti in Italia. La scelta per questo mercoledì 13 maggio 2026 appare davvero ampia e variegata, capace di soddisfare i gusti di ogni tipologia di spettatore, dai più piccoli agli amanti dei thriller internazionali.
Stasera in TV mercoledì 13 maggio 2026: i canali Rai
La proposta della Rai si distingue per un’offerta che spazia tra l’intrattenimento leggero e la cronaca giudiziaria. Su Rai 1, alle ore 21:45, Alessandro Siani dirige e interpreta Succede anche nelle migliori famiglie. La trama segue le peripezie di Davide, considerato la “pecora nera” di una famiglia apparentemente perfetta. Dopo la scomparsa del patriarca, la madre annuncia un nuovo matrimonio improvviso, scatenando una serie di equivoci e segreti pronti a esplodere. Questa pellicola analizza con ironia i legami di sangue e le ipocrisie borghesi tipiche della provincia italiana.
Inoltre, Rai 2 trasmette alle 21:20 i nuovi episodi di Mare fuori. Le vicende si concentrano sui giovani detenuti dell’IPM di Napoli, dove il desiderio di riscatto combatte quotidianamente contro le leggi non scritte della criminalità. Su Rai 3, Federica Sciarelli conduce Chi L’Ha Visto?, storico programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’analisi dei misteri insoluti che occupano le cronache locali. Rai Movie propone invece Nella valle di Elah, un dramma intenso dove un padre indaga sulla scomparsa del figlio soldato, mentre Rai Premium offre il ciclo Purché finisca bene, con storie sentimentali ambientate in diverse località d’Italia.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Le reti commerciali propongono una serata dominata dallo sport e dal grande cinema d’avventura. Su Canale 5, alle ore 21:00, il fischio d’inizio di Lazio – Inter attira l’attenzione degli appassionati di calcio per una sfida d’alta classifica cruciale per il campionato italiano. Contemporaneamente, su Italia 1, il film Il richiamo della foresta narra l’epica trasformazione del cane Buck, che passa dalla vita domestica alla libertà selvaggia nei territori dello Yukon durante la corsa all’oro. Pertanto, la narrazione visiva cattura perfettamente lo spirito del classico letterario di Jack London.
Per chi predilige l’informazione, Rete 4 presenta Realpolitik, un talk show che approfondisce le dinamiche politiche nazionali. Su La7, Aldo Cazzullo conduce Una giornata particolare – Le Grandi Donne, un viaggio documentaristico dedicato alle figure femminili che hanno cambiato il corso della storia italiana e internazionale. TV8 si affida al carisma di Alessandro Borghese con 4 Ristoranti, una competizione culinaria che attraversa le diverse regioni d’Italia per premiare l’eccellenza gastronomica. Infine, sul Nove, Enrico Brignano diverte il pubblico con uno show comico basato sulle manie e le abitudini quotidiane del popolo italiano.
I film di questa sera in tv mercoledì 13 maggio 2026
Il cinema digitale terrestre offre titoli di grande impatto, spaziando dai fatti realmente accaduti all’azione pura. Sul canale 20, Tom Cruise interpreta il pilota Barry Seal, reclutato dalla CIA per una delle più grandi operazioni segrete della storia americana, finendo poi per collaborare con il cartello di Medellín. Iris propone invece Il Patriota, un kolossal ambientato durante la Guerra d’Indipendenza dove un veterano decide di riprendere le armi per proteggere la propria terra e i suoi figli. Di conseguenza, l’azione si mescola al dramma storico in un affresco epico di grande respiro.
Su Rai 4 troviamo Volo Pan Am 73, la storia vera della coraggiosa hostess Neerja Bhanot che sacrificò se stessa per salvare centinaia di passeggeri durante un attacco terroristico. Gli amanti del genere poliziesco possono sintonizzarsi su 20 per Arma letale 4, capitolo finale della saga con Mel Gibson e Danny Glover impegnati a sventare i traffici della mafia cinese negli Stati Uniti. Per un’atmosfera più leggera, La5 trasmette Perché te lo dice mamma, mentre Cine34 celebra la commedia nostrana con Una donna per amica, esplorando la complessità dei rapporti sentimentali tra le strade di una moderna città italiana.
I film su Sky mercoledì 13 maggio 2026
La piattaforma Sky arricchisce la serata con anteprime e grandi successi internazionali. Su Sky Cinema Uno, Robert Pattinson interpreta il protagonista di Mickey 17, un individuo inviato in missioni suicide su un pianeta ghiacciato che scopre verità inquietanti sulla sua natura di clone. Un’altra proposta di rilievo è Lamborghini: The Man Behind the Legend, che racconta la sfida imprenditoriale di Ferruccio Lamborghini contro il mito di Enzo Ferrari, una storia di eccellenza meccanica tutta italiana nata tra i campi dell’Emilia-Romagna.
Per chi cerca emozioni forti, La rapina perfetta ricostruisce un colpo leggendario avvenuto a Londra, mentre Which Brings Me to You esplora i sentimenti attraverso le confessioni di due sconosciuti durante un weekend di festa. Sky Cinema Animation propone Dragon Trainer – Il mondo nascosto, capitolo conclusivo del legame tra Hiccup e il drago Sdentato. Infine, la serata si chiude con l’umorismo dissacrante di Una notte da leoni 3, le riflessioni letterarie di Book Club e il suggestivo viaggio pugliese raccontato in In viaggio con Adele, dove un padre riscopre la genitorialità tra i trulli e gli ulivi della Puglia.