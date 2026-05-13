Martedì 13 maggio, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Turisti per case. La trasmissione è visibile dalle 21:25 circa.

Turisti per case 13 maggio, i conduttori

Realizzato dalla società Stand By Me per conto della Warner Bros. Discovery, il programma, anche nel secondo appuntamento della nuova edizione, si mette alla ricerca dell’host ideale. Si tratta di una figura sempre più in crescita anche nel nostro settore ed indica il padrone di casa che ha deciso di aprire le porte delle proprie strutture ricettive ai tre giudici dello show.

In tale ruolo ci sono Ida Di Filippo e Gianluca Torre, amati agenti immobiliari di Casa a prima vista, oltre che Tommaso Zorzi. In ogni puntata, uno di loro esprime un desiderio di una vacanza, indicando una destinazione. Gli altri due devono selezionare delle strutture in grado, secondo loro, di accontentare le richieste dell’esperto.

Al termine di ogni soggiorno, in Turisti per case, solo chi ha espresso il desiderio valuta la struttura con le categorie relative alla Posizione, Home Tour, Esperienza e Ospitalità. Ad ognuna di queste voci è assegnato un giudizio fra Non ci siamo, Ok, Buono e Top. Al termine della puntata, chi ha lanciato la sfida assegna al compagno di viaggio che ha saputo interpretare meglio il suo desiderio il Super Top, che vale doppio. Questo si aggiunge ai giudizi già espressi e decreta il vincitore di puntata.

La trasmissione a Bergamo

Durante Turisti per case del 13 maggio, Ida Di Filippo esprime il desiderio di staccare dalla routine quotidiana e visitare le valli della provincia di Bergamo. Tommaso Zorzi, a tal proposito, ha deciso di portare tutti in Val Seriana, più precisamente ad Alzano Lombarda. Qui sorge il Ca’ Fenile, un agriturismo che offre, nel massimo comfort, un’esperienza autentica di vita agricola.

Coloro che lo gestiscono sono Massimo e Daniela, che raccontano: “Gli ospiti vengono da noi soprattutto perché hanno bisogno di silenzio. Qui si sentono tutti come a casa. La cascina esiste dal ‘1600, l’abbiamo ristrutturata e trasformata in casa nostra. Poi abbiamo scelto di aprire le porte a tutti: vivere e lavorare insieme è difficile, richiede tanto amore e passione“.

Turisti per case 13 maggio, la seconda struttura a Porto di Clanezzo

La struttura di Turisti per case del 13 maggio scelta da Gianluca Torre è Porto di Clanezzo. Posto a Clanezzo, in Val Brembana, è creato da Lorenzo e Davide sulle rovine di un vecchio porto situato su un fiume.

Gli host sottolineano: “Porto di Clanezzo era una dogana su un fiume, oggi è un via vai di turisti e curiosi. La struttura è del 1714, in passato è stata anche una posta e un’osteria. Quando è rimasta disabitata abbiamo deciso di prenderla noi“.