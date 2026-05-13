Si intitolano La materia dei sogni e Un attimo prima i due nuovi episodi di Mare Fuori 6. Gli appuntamenti sono proposti su Rai 2 dalle 21:25 circa.

Mare Fuori 6 La materia dei sogni, regista e dove è girata

La materia dei sogni e Un attimo prima sono il quinto e sesto episodio della sesta stagione di Mare Fuori. In totale, il nuovo capitolo della serie è composta da dodici appuntamenti dalla durata di 50 minuti ciascuno, in onda su Rai 2 il mercoledì, in prima serata.

Le società che hanno lavorato alla serie sono Rai Fiction e Picomedia. La produzione è nata da un’idea originale di Cristiana Farina, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Maurizio Careddu. La regia degli appuntamenti è firmata da Beniamino Catena e Francesca Amitrano. Le riprese si sono svolte in varie località di Napoli.

Mare Fuori 6 La materia dei sogni, la trama

Durante l’episodio denominato La materia dei sogni, il rapporto fra Simone e Carmela si fa sempre più intenso e carico di sviluppi che possono mettere in pericolo la vita di Rosa. Quest’ultima, intanto, può contare sul sostegno di Tommaso, che cerca, per l’ennesima volta, di proteggerla.

All’interno del carcere minorile, Diego e Sonia portano avanti le loro storie d’amore, così come Pino e Alina. Un’unione, questa, la cui serenità rischia di essere minacciata da Beppe, che fatica notevolmente a mantenere il segreto della gravidanza di Alina.

Un attimo prima, la trama

La serata in compagnia di Mare Fuori 6 va avanti con l’episodio Un attimo prima. Rosa e Tommaso continuano a frequentarsi e fra loro sembra poter nascere un legame profondo. Lei, tuttavia, non sa se è già pronta ad affrontare un nuovo amore e, per schiarirsi le idee, si confronta con la mamma.

Per Rosa, tuttavia, nuovi pericoli incombono. Simone si è procurato un’arma per portare a termine il compito che Donna Wanda gli aveva dato. Infine, Sonia, Marta e Diego mettono a punto il loro piano.

Mare Fuori 6 La materia dei sogni, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Mare Fuori 6, in onda su Rai 2 e già visibili in streaming su Rai Play.