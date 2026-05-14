Nelle scorse ore, le pagine social di Uomini e Donne hanno annunciato che Ciro Solimeno ha compiuto la propria scelta. Il tronista ha preso la sua decisione durante le ultime registrazioni effettuate nello studio che ospita, da tempo, il dating show.

Uomini e Donne scelta Ciro Solimeno, con chi ha lasciato il programma

Secondo quanto comunicato dalla trasmissione, Ciro Solimeno ha dunque interrotto il suo lungo percorso all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. In un primo momento, infatti, il ragazzo si era iscritto al programma in qualità di corteggiatore di Martina De Iannon.

Dopo un lungo percorso, fatto di svariati alti e bassi, Martina era uscita dallo show proprio in compagnia di Ciro. Un po’ di tempo, però, la ragazza aveva deciso di lasciarlo per iniziare una conoscenza con Gianmarco Steri.

I due uomini hanno avuto un confronto proprio nello studio di Uomini e Donne, dove Ciro è successivamente tornato come tronista. Il suo percorso, ora, è giunto definitivamente al termine con la scelta di abbandonare il format insieme a Elisa Leonardi.

Uomini e Donne scelta Ciro Solimeno, con Elisa Leonardi un percorso tutt’altro che semplice

Il percorso nella trasmissione di Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, durante Uomini e Donne, è dunque terminato nel migliore dei modi. La scelta da parte del ragazzo era tutt’altro che scontata, considerando i numerosi alti e bassi avvenuti nel corso delle settimane.

Elisa, dopo che Ciro aveva messo in dubbio i suoi reali sentimenti, aveva anche deciso di abbandonare la trasmissione, per poi ritornare circa una settimana dopo. Tale fase si è rivelata essere, poi, decisiva, anche grazie alla mediazione della conduttrice Maria De Filippi, che aveva invitato la ragazza a rimanere per un confronto e il tronista a riflettere in merito al suo comportamento.

Niente da fare per Martina Calabrò

Ciro Solimeno, durante Uomini e Donne, ha deciso di abbandonare il programma insieme ad Elena Leonardi a discapito dell’altra corteggiatrice che ha condiviso con lui il percorso, cioè Martina Calabrò. Nata a Roma, dove vive in compagnia della mamma e della sorella alla quale è molto legata, durante le settimane ha avuto modo di conoscere Ciro, frequentandolo ed effettuando svariati confronti all’interno dello studio, dove non sono mancati dei momenti di grande sconforto. Nonostante sembrava potesse nascere un legame, alla fine Martina non ha potuto fare altro se non accettare la scelta di Ciro.