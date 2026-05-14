La programmazione televisiva odierna offre una vasta gamma di emozioni, spaziando dalla musica internazionale di alto livello agli approfondimenti giornalistici più rigorosi. Il palinsesto nazionale riceve una spinta decisiva dall’atteso appuntamento canoro trasmesso su Rai 1, pur mantenendo valide alternative per chi predilige il cinema d’autore o i reality carichi d’avventura. Di seguito, esploriamo nel dettaglio le proposte principali per questo giovedì 14 maggio 2026, analizzando le trame e i protagonisti che animano il piccolo schermo.
Stasera in TV giovedì 14 maggio 2026, Rai
Le reti Rai puntano su una combinazione vincente di fiction originale e grandi eventi europei. Su Rai 1, alle 21:30, debutta la serie Buonvino – Misteri a Villa Borghese. Il commissario Buonvino affronta nuove indagini nel cuore pulsante di Roma; oltre a risolvere crimini complessi che si snodano tra i sentieri del celebre parco, il protagonista gestisce le fragilità della sua vita privata, cercando un equilibrio tra dovere e sentimenti. Contemporaneamente, su Rai 2, prosegue l’Eurovision Song Contest 2026 con la seconda semifinale. La competizione canora europea giunge a un momento cruciale: stasera il pubblico scoprirà quali artisti otterranno l’ambito pass per la finalissima, in una gara caratterizzata da scenografie spettacolari e talenti provenienti da ogni angolo del continente.
Su Rai 3, Geppi Cucciari conduce Splendida Cornice a partire dalle 21:15. La conduttrice accoglie esponenti di spicco del mondo della cultura e dello spettacolo, mescolando ironia e riflessione in un format che analizza l’attualità con uno sguardo originale. Gli amanti del genere spy possono sintonizzarsi su Rai Movie per il film The Double, dove un agente segreto veterano torna in azione per stanare un sicario sovietico ritenuto scomparso da anni. Infine, su Rai Premium, la detective Candice Renoir risolve un nuovo caso criminale in Francia, utilizzando il suo intuito fuori dal comune e la sua capacità di osservazione per smascherare colpevoli insospettabili.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Le reti private e digitali rispondono con un’offerta altrettanto competitiva. Su Canale 5 prosegue la saga turca Forbidden Fruit, ricca di intrighi sentimentali e lotte di potere tra l’alta società di Istanbul. Su Italia 1, il team de Le Iene propone inchieste graffianti e servizi di cronaca che spesso anticipano il dibattito pubblico nazionale. Rete 4 affida la serata a Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio, un talk show che mette a confronto politici ed esponenti dell’economia sui temi caldi del costo della vita e delle riforme sociali.
L’informazione prosegue su La7 con Corrado Formigli a Piazzapulita, programma che approfondisce i fatti della settimana attraverso reportage esclusivi. Per chi cerca l’azione pura, TV8 trasmette Skyfall: Daniel Craig interpreta l’agente 007 James Bond in una delle missioni più personali della sua carriera, volta a proteggere l’M16 e la figura di M da un nemico spietato. Infine, sul Nove, lo show Comedy Match mette in scena una sfida tra comici professionisti che si sfidano in prove di improvvisazione, garantendo una serata all’insegna della leggerezza e delle risate.
I film di questa sera in tv giovedì 14 maggio 2026
Il cinema di prima serata attraversa generi molto diversi tra loro, dal fantasy all’azione classica. Sul Canale 20, l’epica versione Zack Snyder’s Justice League riunisce i supereroi della DC Comics in una battaglia monumentale contro le forze oscure di Steppenwolf e Darkseid. Su Iris, invece, si respira l’atmosfera degli anni ’80 con Tango & Cash: Sylvester Stallone e Kurt Russell interpretano due poliziotti dai metodi opposti che devono unire le forze per ripulire i propri nomi dopo essere stati incastrati da un potente signore della droga.
Rai 4 celebra il mito delle arti marziali con Il furore della Cina colpisce ancora, dove Bruce Lee affronta una banda di trafficanti in Thailandia per difendere l’onore della sua famiglia. Su Twentyseven, la commedia grottesca La morte ti fa bella mette in luce le ossessioni estetiche di Meryl Streep e Goldie Hawn, alle prese con un elisir dell’eterna giovinezza dalle conseguenze impreviste. Su TV2000 troviamo il dramma sentimentale Lettere d’amore, focalizzato sul rapporto tra una vedova e un uomo che impara a leggere e scrivere grazie al supporto di lei, dimostrando che la cultura è la chiave per l’emancipazione affettiva.
I film su Sky giovedì 14 maggio 2026
Sky offre una selezione premium che spazia dai successi italiani ai thriller internazionali. Pilar Fogliati dirige e interpreta Romantiche, una commedia corale che esplora le aspirazioni e le nevrosi di quattro giovani donne nella Roma contemporanea. Per chi predilige le storie vere di criminalità, Donnie Brasco narra l’infiltrazione di un agente FBI (Johnny Depp) nella mafia newyorkese, descrivendo il profondo legame che si instaura con il killer interpretato da Al Pacino e il conseguente logoramento morale del protagonista.
La satira politica italiana trova spazio con Qualunquemente, dove Antonio Albanese dà vita al personaggio di Cetto La Qualunque, tornato in Calabria per intraprendere una campagna elettorale fondata sulla corruzione e sull’illegalità ostentata. Per i più piccoli e le famiglie, su Sky Cinema è disponibile Wallace & Gromit: La maledizione del coniglio mannaro, capolavoro in stop-motion premiato con l’Oscar. La serata prosegue con l’adrenalina di Io sono nessuno 2, il thriller spionistico Black Bag – Doppio Gioco e il dramma religioso Conclave, che svela i complotti interni al Vaticano durante l’elezione del nuovo Pontefice.