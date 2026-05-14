Giovedì 14 maggio è in onda la finale di Pechino Express 2026. L’appuntamento conclusivo è visibile dalle ore 21:15 circa su Sky Uno, oltre che in streaming su Sky Go e Now TV.

Pechino Express 2026 finale, la tappa parte da Nara

Pechino Express 2026, show Sky Original prodotto da Banijay Italia, è guidato, anche nella finale, da Costantino Della Gherardesca. Al suo fianco, in qualità di inviato, c’è Guido Meda, giornalista sportivo che ha il compito di accompagnare i viaggiatori durante tutte le tappe in Giappone.

Proprio nel paese del Sol Levante è prevista la proclamazione del vincitore. Durante la serata, le tre coppie ancora in corsa per il titolo, ovvero I Raccomandati, Le DJ e I Veloci, devono affrontare gli ultimi 167 km dell’edizione, grazie ai quali sono visitate tre splendide località del paese.

La partenza è prevista da Nara, una città posta nel Giappone centro-meridionale, che conta oltre 350 mila abitanti e che dal 1998 è dichiarata Patrimonio dell’umanità UNESCO.

Pechino Express 2026 finale, la proclamazione a Kyoto

I protagonisti, nella finale di Pechino Express 2026, proseguono la tappa verso Osaka. Storica capitale commerciale del Giappone, ha più di 2 milioni e 700 mila residenti e rappresenta un polo portuale fondamentale. Infine, Costantino Della Gherardesca e Guido Meda proclamano la coppia vincitrice dell’edizione nella suggestiva location di Kyoto, capitale del paese per oltre un millennio.

Come detto, sono tre le coppie che si contendono la vittoria di Pechino Express 2026. La prima è quella de I Raccomandati, duo formato da Filippo Laurino e Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. Il duo è senza dubbio la sorpresa dell’edizione: amici da sempre, nonostante qualche tensione hanno sempre mostrato grande alchimia. All’inizio del percorso hanno vinto due tappe, poi si sono stabilizzati a centro classifica, senza rischiare quasi mai l’eliminazione.

Il percorso de Le DJ e I Veloci

Seconda coppia finalista di Pechino Express 2026 è quella de Le DJ. Formata da Jo Squillo e Michelle Masullo, ovvero mamma e figlia elettiva, le due hanno affrontato l’intero viaggio con uno spirito curioso e sempre molto agguerrito. Sono arrivate alla finale da favoritissime: d’altronde, hanno vinto ben quattro tappe e nelle altre hanno sempre ottenuto posti di vertice nella classifica.

Infine, la terza coppia al centro di Pechino Express del 14 maggio è quella de I Veloci. Compagni nella vita oltre che nel gioco, Fiona May e Patrick Stevens hanno affrontato con grande determinazione lo show. Durante gli appuntamenti non si sono mai sottratti, dando vita anche a momenti di tensione e di sfogo.