Mancano pochi giorni all’inizio delle riprese di Che Dio ci aiuti 9. La fiction, da anni uno dei titoli di punta dell’offerta della Rai, potrà contare su conferme e graditi ritorni, fra cui quello di Elena Sofia Ricci e dell’amato personaggio di Suor Angela.

Che Dio ci Aiuti 9 riprese, i set montati nella Capitale

Le nuove puntate di Che Dio ci aiuti saranno girate a partire dal mese di giugno. Le riprese, così come accaduto già lo scorso anno, si svolgeranno a Roma, che a partire dall’ottava stagione è diventata la nuova location del titolo. Suor Azzurra, protagonista che ha volto di Francesca Chillemi, aveva raggiunto la Capitale per cimentarsi in un nuovo lavoro all’interno di una casa famiglia. Tale espediente narrativo sarà al centro anche dei prossimi appuntamenti, che dunque si snoderanno fra le vie e le bellezze della Città Eterna.

Al momento, non si conosce la data esatta nella quale esordirà il titolo. Le riprese, comunque, dovrebbero continuare durante l’intera estate. Qualora venissero riconfermate le medesime tempistiche delle passate stagioni, le puntate dovrebbero sbarcare nelle prime settimane del 2027, con la partenza prevista fra gennaio e febbraio, come sempre su Rai 1.

Elena Sofia Ricci torna a interpretare Suor Angela

La notizia più importante legata all’inizio delle riprese di Che Dio ci aiuti 9 è senza dubbio quella legata ad Elena Sofia Ricci. L’attrice è presente nel cast della fiction sin dalla prima stagione. Il suo personaggio, ovvero Suor Angela, è rimasto al centro delle trame fino alla sesta stagione.

Negli ultimi capitoli ha avuto sempre meno spazio, a causa della necessità dell’attrice di cimentarsi in nuovi progetti. Nonostante questo, Elena Sofia Ricci non ha mai nascosto il grande affetto verso Suor Angela, che tornerà ad interpretare, in modo sporadico, durante alcuni episodi della nona stagione della serie.

Che Dio ci Aiuti 9 riprese, le incursioni di Suor Costanza

La trama principale di Che Dio ci aiuti 9, comunque, sarà incentrata sulla già citata Suor Azzurra. All’interno della casa famiglia di Roma sarà chiamata a prendersi cura di alcune delle persone ospitate. Nelle puntate, come da tradizione, saranno affrontate tematiche molto importanti e attuali, seppur sempre in un clima complessivo di leggerezza.

Azzurra potrà contare, durante gli appuntamenti, sull’aiuto non solo di Suor Angela, ma anche di Suor Costanza. La Madre Superiora, che ha il volto di Valeria Fabrizi, farà delle incursioni nell’arco della stagione.