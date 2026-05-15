Giornata molto importante per quel che concerne la musica italiana. Venerdì 15 maggio, infatti, sono uscite numerose nuove canzoni da parte di importanti artisti del nostro paese. Dai Pinguini Tattici Nucleari a Irama, di seguito vi sveliamo i titoli e i cantanti coinvolti.

Canzoni uscite 15 maggio, XXDono di Lazza e Tiziano Ferro

Tiziano Ferro e Lazza, venerdì 15 maggio, hanno pubblicato il nuovo singolo denominato XXDono. Si tratta, in realtà, di una rivisitazione della celebre hit Perdono, contenuta nell’album denominato XDono, uscito venticinque anni. Il brano contiene una strofa inedita di Lazza, oltre a una nuova strumentale firmata da Nko e Zef.

Il già citato Irama, invece, ha deciso di lanciare Cabana. Il testo mette in evidenza l’alchimia, fatta di sguardi e avvicinamenti, fra due persone che si sono appena conosciute. Il tutto con un ritmo travolgente e con sonorità latine.

Scusa Sorry Lo Siento è il titolo della nuova hit di Pinguini Tattici Nucleari

Fra le nuove uscite di venerdì 15 maggio c’è quella denominata Scusa Sorry Lo Siento. È questo il titolo della nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, band guidata dal frontman Riccardo Zanotti. Il singolo, come preannunciato dagli artisti, anticipa l’uscita di un nuovo album, i cui dettagli, però, sono ancora top secret. Il testo, come sempre ricco di citazioni, ha un ritmo tipico di un brano estivo, seppur con dei temi che differiscono da quelli soliti. Fra gli argomenti centrali nella narrazione, infatti, c’è la xenoglossia, fenomeno paranormale per il quale una persona riesce a parlare o scrivere in una lingua straniera senza averla mai appresa.

Altro brano distribuito sulle principali piattaforme musicali da venerdì 15 maggio è Da Dio. È questo il titolo della nuova canzone di Bresh, che ha deciso di tornare al centro del panorama musicale con un testo incentrato sulla consapevolezza di non avere il controllo su tutto ciò che accade nella vita.

Canzoni uscite 15 maggio, il singolo di Ermal Meta

Infine, venerdì 15 maggio è uscita anche la nuova canzone di Ermal Meta. Il cantautore, in gara nell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Stella Stellina, ha deciso di tornare in rotazione radiofonica con Calma Metafisica. La produzione, curata da Dardust, ha un ritmo trascinante ed incentrato totalmente sulla bella stagione, con un testo ricco di riferimenti all’estate, fra “piedi nella sabbia” e “il mare è così bello questa sera”. Centrale è anche la nostalgia, ben evidenziata nel videoclip ufficiale, che contiene un’alternanza di immagini delle villeggiature estive degli anni ’60.