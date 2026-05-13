Martedì 12 maggio si è svolta la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 e di seguito vi sveliamo cosa è successo. La serata è andata in onda su Rai 2 dalle 21:00, con il commento italiano di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.

Eurovision Song Contest 2026 prima semifinale, chi ha staccato il pass per la finale

Durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest sono saliti sul palco quindici artisti, che si sono esibiti in rappresentanza delle loro nazioni e che hanno cercato di convincere le giurie. A scegliere i finalisti, quest’anno, non è solo il pubblico a casa tramite il televoto, ma anche le giurie di qualità presenti in ogni paese.

Questo è l’elenco di coloro che hanno staccato il pass per la finale:

Satoshi con Viva Moldova (Moldavia);

con Viva Moldova (Moldavia); Felicia con My System (Svezia);

con My System (Svezia); Lelek con Andromeda (Croazia);

con Andromeda (Croazia); Akylas con Ferto (Grecia);

con Ferto (Grecia); Linda Lampenius e Pete Parkkonen con Liekinheitin (Finlandia);

e con Liekinheitin (Finlandia); Noam Bettan con Michelle (Israele);

con Michelle (Israele); Essyla con Dancing on the Ice (Islanda);

con Dancing on the Ice (Islanda); Lion Ceccah con Sólo quiero más (Lituania);

con Sólo quiero más (Lituania); Alicja con Pray (Polonia);

con Pray (Polonia); Lavina con Kraj mene (Serbia).

Sal Da Vinci convince nella prima esibizione

Coloro che invece sono stati eliminati, durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, sono i seguenti artisti:

Bandidos do Cante con Rosa (Portogallo);

con Rosa (Portogallo); Bzikebi con On Replay (Georgia);

con On Replay (Georgia); Tamara Živković con Nova zora (Montenegro);

con Nova zora (Montenegro); Vanilla Ninja con Too Epic to Be True (Estonia);

con Too Epic to Be True (Estonia); Senhit e Boy George con Superstar (San Marino).

Durante la serata, guidata da Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, ha cantato, fuori gara, anche l’Italia di Sal Da Vinci. L’artista, già qualificato alla finale in quanto il nostro paese è uno dei Big Four dell’evento, ha convinto tutti alla prima uscita con Per sempre sì. La sua esibizione, ad oggi, è una delle più riviste della serata ed anche l’accoglienza riservata dall’arena è stata molto calorosa.

Eurovision Song Contest 2026 prima semifinale, gli ascolti

Analizzando gli ascolti italiani dell’Eurovision Song Contest 2026, il dato ottenuto da Rai 2 nella serata del 12 maggio è senz’altro positivo. La diretta da Vienna, al via alle 21:00 circa e giunta alla conclusione intorno alle 23:20, ha tenuto incollati di fronte al teleschermo più di un milione e 800 mila telespettatori, con una share del 10,1%.

Nonostante i buoni ascolti, va segnalato un calo rispetto allo scorso anno. Nel 2025, infatti, la prima semifinale, ovvero quella con la performance di Lucio Corsi, aveva intrattenuto 2 milioni e 200 mila spettatori, con una share che aveva raggiunto il 12,2%.