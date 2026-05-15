Venerdì 15 maggio, dalla centrale Piazza Duomo di Milano, è in onda il Radio Italia Live 2026. Il grande concerto gratuito, organizzato dall’emittente radiofonica Radio Italia, è in onda, in diretta, in televisione.

Radio Italia Live 2026, sul palco si alternano otto conduttori

Il Radio Italia Live 2026 prende il via alle ore 20:40 circa. Il concerto è anticipato da un ricco pre-show, guidato da due speaker di Radio Italia, ovvero Laura Giane ed Edoardo Prelle. A seguire prende il via l’anteprima, che ha come protagonista Luca Ward. Attore e doppiatore, quest’ultimo è centrale in tutta la serata, in quanto legge dal vivo le schede di presentazione che precedono tutte le performance.

Alla conduzione della kermesse si alternano otto fra le voci più importanti dell’emittente radiofonica, ovvero Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. Essi si collegano, durante la diretta, dal backstage. Qui, per raccontare il dietro le quinte del concerto, ci sono altre due speaker, ovvero Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo, e la creator Cecilia Cantarano.

La programmazione tv

Anche quest’anno, il Radio Italia Live è visibile, in diretta, in televisione. In chiaro, il punto di riferimento è TV8, che lo manda in onda in contemporanea con Sky Uno. Inoltre, è possibile seguire in live ciò che accade in Piazza Duomo anche su Radio Italia TV, disponibile sul canale 70 del digitale terrestre. In streaming, invece, è possibile seguire l’evento a pagamento su Now TV e Sky Go, oltre che gratuitamente sul canale YouTube dell’emittente. È possibile seguire tutte le performance radiofonicamente, in tempo reale , su Radio Italia.

Il concerto, che dovrebbe durare più di tre ore, è aperto da Saturnino, che suona la sigla da lui composta per l’occasione. Tutte le performance sono dal vivo e gli artisti sono accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori.

Radio Italia Live 2026, il cast

Decisamente molto ricco il cast di artisti presenti nel Radio Italia Live 2026. Dall’ultima edizione del Festival di Sanremo arrivano Arisa, Tommaso Paradiso, J-Ax e la sorpresa Sayf, secondo classificato con Tu mi piaci. Durante la serata sono accolti Gigi D’Alessio, Emma, Giorgia, Elisa e Annalisa, impegnata in questi giorni in una tournée nei palazzetti italiani. Infine, sono inserite nella scaletta le esibizioni di Bresh, che poche ore fa ha lanciato il nuovo singolo intitolato Da Dio, dei The Kolors, di Alfa e di Noemi.