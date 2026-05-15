Venerdì 15 maggio si svolge la conferenza stampa, che seguiremo in diretta, con i vincitori di Pechino Express 2026. Durante la finale, andata in onda il 14 maggio su Sky Uno, la vittoria è andata a I Raccomandati, ovvero Chanel Totti e Filippo Laurino. I due sono riusciti, nella tappa conclusiva dell’edizione, a superare Le DJ, cioè Jo Squillo e Michelle Masullo, e I Veloci, ovvero Fiona May e Patrick Stevens, rispettivamente seconde e terzi classificati.

Pechino Express 2026 diretta conferenza stampa vincitori, inizia l’incontro

Prende il via la conferenza stampa dei vincitori di Pechino Express. Oltre a Chanel Totti e Filippo Laurino sono presenti, nel parterre di ospiti dell’incontro, anche i componenti delle altre squadre finaliste, dunque Le DJ e I Veloci.

Si parte subito con le parole dei trionfatori. Chanel: “Lo zaino non lo toglievo neanche più, ormai ero abituata… Non ci aspettavamo per niente la vittoria. Quando abbiamo percorso l’ultimo pezzo di strada prima del Tappeto Rosso eravamo molto emozionati“. Laurino: “In Giappone ci siamo detti di voler chiudere in bellezze un bellissimo viaggio e una magnifica esperienza“. Continuano le seconde classificate. Squillo: “È stato un viaggio che consiglio a tutti perché aiuta a far capire l’importanza dell’adattamento. Quel che si è visto è solo un piccolo pezzo di tutto ciò che è accaduto, della grande fatica che tutti noi abbiamo avuto“.