Giovedì 16 aprile, Tommaso Foglia torna alla conduzione di A scuola di dolcezza. La trasmissione è in onda su Food Network, rete visibile sul canale 33 del digitale terrestre.

A scuola di dolcezza, chi è il conduttore

Produzione originale della società Jumpcutmedia, che ha lavorato per conto della Warner Bros. Discovery, lo show prende il via alle ore 22:00 circa. Le puntate, trasmesse con cadenza settimanale nel prime time del giovedì su Food Network, sono visibili anche in streaming, subito dopo la messa in onda televisiva, mediante l’applicazione Discovery+.

La conduzione del format è affidata a un volto molto noto della pasticceria italiana. Si tratta di Tommaso Foglia, pasticcere che da anni lavora come giudice a Bake Off Italia e che, sempre sulla rete dedicata al mondo della cucina, ha guidato Pazzi di dolci.

La partecipazione speciale di Ida Di Filippo

L’obiettivo di A scuola di dolcezza è quello di insegnare, agli spettatori a casa, alcune delle ricette dei dolci tradizionali del nostro paese. Fra segreti per rendere i piatti deliziosi ed aneddoti legati alla sua carriera, Foglia propone un focus sui grandi classici della pasticceria, dessert che sono perfetti per le cene fra amici e in famiglia e che, solitamente, non deludono mai.

Al suo fianco, il padrone di casa può contare sul sostegno di un ospite speciale. Si tratta di Ida Di Filippo, che già in passato hanno lavorato insieme, avendo guidato il già citato show Pazzi di dolci. L’agente immobiliare di Casa a prima vista, trasmissione cult di Real Time, presenzia ogni settimana ad A scuola di dolcezza e propone la ricetta di un dessert speciale, al quale è particolarmente legata.

A scuola di dolcezza, le ricette del 16 aprile

Durante A scuola di dolcezza di giovedì 16 aprile, il conduttore Tommaso Foglia si concentra, in primis, su un dolce molto amato dai bambini. Stiamo parlando di una torta di compleanno al cioccolato e arricchita con delle fragole, della panna montata e dei cookies, biscotti molto diffusi negli Stati Uniti, che si contraddistinguono per un impasto molto morbido.

A seguire, Tommaso Foglia accoglie nella propria cucina la già citata Ida Di Filippo. Insieme cucinano uno dei piatti italiani più apprezzati e conosciuti al mondo, cioè un tiramisù. Realizzato in una versione pensata per essere adatto ad una cena tra amici, è presentato con il cremino, tipo di cioccolato composto da due strati, e delle decorazioni d’effetto al cioccolato.