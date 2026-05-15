Sky sarà al centro della programmazione tv dell’America’s Cup. La manifestazione, prevista a luglio del prossimo anno a Napoli, è visibile anche in chiaro sulle reti Rai.

America’s Cup programmazione tv, su Sky in onda tutti gli eventi

A Sky, dunque, sono andati i diritti per trasmettere in maniera integrale tutti gli appuntamenti legati all’America’s Cup. Un lungo percorso che durerà più di un anno e che partirà il 22 maggio prossimo, quando in Sardegna è prevista la prima regata preliminare. Fra le acque di Cagliari si gareggia per tre giorni, fino al 24 maggio prossimo.

Sempre su Sky, poi, è possibile vedere la Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series, oltre alla vera e propria America’s Cup, manifestazione che giungerà alla 38esima edizione e che per la prima volta si svolgerà in Italia, nelle acque che circondano Napoli.

La copertura dell’emittente satellitare

L’acquisizione dei diritti tv da parte di Sky dell’America’s Cup include anche le versioni dedicate alle donne e quelle per gli atleti più giovani. Competizioni, queste, che sono denominate rispettivamente Women’s America’s Cup e la Youth’s America’s Cup. Entrambe si svolgono nella città capoluogo della Campania a giugno del prossimo anno.

Per tutte queste competizioni, Sky curerà una copertura pressoché totale. Nonostante non vi siano ancora i dettagli, quel che è certo è che i telespettatori avranno la possibilità di immergersi totalmente nel torneo, anche grazie all’ausilio di numerosi inviati e della tecnologia.

Per Sky, quello con l’America’s Cup si conferma un rapporto oramai divenuto solido. D’altronde, l’emittente satellitare a pagamento ha già mostrato tutte le regate delle precedenti due edizioni, disputate nel 2021 in Nuova Zelanda e nel 2024 a Barcellona, in Spagna.

America’s Cup programmazione tv, anche la Rai in campo

Oltre che su Sky, gli appuntamenti più importanti dell’America’s Cup sono trasmessi anche in chiaro sulle varie reti della Rai. La TV di Stato, oltre alle dirette delle regate, promette di offrire, al pubblico, approfondimenti giornalistici e rubriche dedicate, oltre a produzioni originali dedicate soprattutto ai velisti e alle città che accoglieranno le varie competizioni.

Anche sulla TV di Stato, l’appuntamento che apre il lungo percorso di accompagnamento all’America’s Cup di Napoli è quello della regata preliminare di Cagliari. A partire dal 22 maggio è possibile seguire tutto ciò che accade a largo della città sarda su Rai 3. Inoltre, i contenuti sono fruibili anche in diretta streaming mediante l’applicazione gratuita Rai Play.