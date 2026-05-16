Venerdì 15 maggio si è svolta la semifinale del Grande Fratello Vip 2026 e di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto. Durante la serata, condotta da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, c’è stata un’eliminazione, oltre alla proclamazione di due nuovi finalisti.

Grande Fratello Vip 2026 semifinale, Francesca Manzini contro tutte

La semifinale del Grande Fratello Vip ha preso il via con un duro confronto tra Francesca Manzini e le finaliste Antonella Elia e Alessandra Mussolini. La prima, infatti, si è molto arrabbiata con le due dopo che esse l’hanno accusata di far passare gli altri per quello che non sono, arrivando a definirla addirittura “pericolosa”.

Poi, l’imitatrice ha avuto modo di confrontarsi con Selvaggia Lucarelli. In settimana, infatti, aveva raccontato che l’attuale opinionista, diversi anni fa, l’aveva licenziata da un programma radiofonico. Versione che Lucarelli definisce come non vera, per poi attaccare: “L’avevamo chiamata a Stanza Selvaggia, ma spesso arrivata impreparata e senza copione. La radio non era mia, non avevo il potere di assumere o licenziare. Sono lieta di essere entrata nella tua aneddotica fantastica insieme all’Emiro e a Washington, peccato che io a differenza loro esisto e posso replicare“.

Raul in finale

La semifinale del Grande Fratello Vip è proseguita con l’elezione del nuovo finalista. Il pubblico a casa ha deciso di premiare Raul, che con il 67% delle preferenze ha avuto la meglio su Renato.

La serata è proseguita con una sorpresa. Lucia, infatti, ha avuto la possibilità di riabbracciare l’amata mamma Tiziana, che ha avuto modo di parlare anche con Alessandra Mussolini, che ha ringraziato per la vicinanza che ha sempre mostrato alla figlia. Un’altra sorpresa ha interessato la Casa: i concorrenti hanno ricevuto un videomessaggio di saluti da Annalisa, a cui è stata dedicata la coreografia messa in scena dalle donne.

A seguire si è parlato di Raimondo Todaro, criticato da parte della Casa per alcuni suoi comportamenti giudicati poco limpidi. A Elia e Mussolini non è piaciuta, in particolare, la difesa che Todaro ha messo in piedi per Renato, attaccato dalle finaliste per il tempismo con il quale si è riavvicinato a Lucia.

Grande Fratello Vip 2026 semifinale, il televoto fra Adriana e Francesca

La semifinale del Grande Fratello Vip è giunta al termine con le nomination. La più nominata è Francesca Manzini, che ha deciso di trascinare con sé al televoto flash Adriana Volpe. Dopo pochi minuti, Ilary Blasi ha comunicato l’esito del televoto: Manzini, che ha ottenuto solamente il 30% delle preferenze, è definitivamente eliminata. Volpe, invece, è la quinta finalista. La presentatrice, dopo aver lanciato il televoto fra Renato e Raimondo Todaro, unici rimasti a non essere ancora finalisti, ha chiuso la puntata.