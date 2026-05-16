Sabato 16 maggio, dalle 21:00, si svolge, in diretta su Rai 1, la finale dell’Eurovision Song Contest 2026. La kermesse più importante d’Europa è commentata, nel nostro paese, da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Il più atteso è, ovviamente, Sal Da Vinci. L’artista sale sul palco come 22esimo e rappresenta il nostro paese con il brano Per sempre sì. Alla conduzione, presso la Wiener Stadthalle di Vienna, ci sono Victoria Swarovski e Michael Ostrowski.

Eurovision Song Contest 2026 diretta finale, la sfilata degli artisti e i primi artisti

La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 inizia con JJ, vincitore dello scorso anno, che si esibisce con l’Orchestra Sinfonica di Vienna sulle note di Wasted Love, brano con il quale ha vinto la manifestazione dodici mesi fa. La loro musica accompagna la sfilata degli artisti: ognuno di loro entra sul palco con la bandiera del proprio paese.

Dopo una (lunga) presentazione da parte dei conduttori, finalmente si inizia a cantare. Apre le danze Søren Torpegaard Lund con Før vi går hjem, in rappresentanza della Danimarca. Si procede con Sarah Engels con Fire (Germania). Terzo concorrente è Noam Bettan con Michelle, di Israele. La sua performance arriva in un “clima comprensibilmente aspro“, come sottolinea Gabriele Corsi. E in effetti, proprio a causa della sua partecipazione diversi paesi, fra cui la Spagna, hanno boicottato l’ESC.

Come da tradizione, il ritmo è velocissimo: per il Belgio arriva Essyla con Dancing on the Ice. Alisa con Nan partecipa per l’Albania. Una performance, quest’ultima, molto intensa, tutta dedicata all’amore sconfinato di una mamma verso un figlio. Ora è la volta di uno dei favoriti: è la Grecia con Ferto di Akylas. Inspiegabile come sia fra i papabili alla vittoria, ma tant’è.