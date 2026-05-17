Grande-Fratello-Vip-scontro-Raul-Renato-cosa-è-successo

Mancano pochi giorni alla finale, ma nella Casa del GF Vip non si respira di certo aria di festa. Nella notte fra sabato 16 e domenica 17 maggio, infatti, si è verificato un forte scontro fra Raul e Renato, fra i protagonisti del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip scontro Raul Renato, tutto è partito dopo una frase del finalista

La miccia che ha fatto scattare lo scontro fra i due concorrenti è stata una frase che Raul ha rivolto a Lucia. La finalista, infatti, è da settimane al centro di un rapporto abbastanza controverso con Renato: dopo alcuni baci hanno dato vita a una serie di tira e molla, durato fino a poche settimane fa, interrotto solo dopo che Renato ha iniziato a mostrare un interesse maggiore verso la ragazza, al punto da esserne anche geloso.

Proprio la gelosia è uno dei motivi che ha portato allo scontro. Mentre Lucia raggiungeva il Localino, dove sono stati invitati tutti i partecipanti per passare la serata, è passata davanti a Raul indossano un vestito semi-trasparente. Il finalista ha commentato “interessante” e tale frase ha scatenato la reazione furente di Renato.

I concorrente arrivati faccia a faccia

Renato, andando verso Raul, lo ha accusato di avergli mancato di rispetto, affermando: “Tu non parlare, può un mio amico dire una cosa del genere alla persona con la quale passo le notti?”. Raul, a sua volta, non ha indietreggiato e, al contrario, andando faccia a faccia con il co-inquilino, si è sfogato: “Tu non mi dici che io non devo parlare, ma chi pensi di essere? Stai facendo brutte figure, sbatti le porte da una settimana, ma a chi pensi di far paura che quando parli ti impappini? Parla quando lo devi fare, io parlo quando mi pare, ti mangio se parlo“.

Renato ha contrattaccato: “Tu dici che nel rapporto fra me e Lucia non vuoi entrare ma poi fai queste battute? Lucia ti piace o no?”. Raul, senza mezzi termini, ha affermato: “Se mi fosse piaciuta me la sarei presa prima di te, te lo assicuro, perché sono 100 volte più uomo di te“. Infine, Raul ha lanciato l’ultima stoccata: “Fino a quattro giorni fa di giorno non la calcolavi neanche, ci andavi solamente di notte“.

Grande Fratello Vip scontro Raul Renato, la fine di un’amicizia

Il duro scontro fra Renato e Raul ha interrotto quello che, da mesi, sembrava essere uno dei rapporti più forti di amicizia all’interno della Casa. I due ragazzi, per intere settimane, sono rimasti al di fuori degli scontri più intensi avvenuti nel reality, al punto da attirare le critiche da parte delle opinioniste e della conduttrice per la loro poca partecipazione. Ad appena tre giorni dalla finale le cose sono cambiate ed è lecito immaginare che, seppur nel clima di festa tipico dell’ultima puntata, nella diretta di martedì ci sia la possibilità di approfondire ciò che è avvenuto.