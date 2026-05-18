Lunedì 18 maggio, su NOVE, è in onda un nuovo appuntamento di Little Big Italy. Il format è proposto, sulla rete Discovery, dalle ore 21:30 circa.

Little Big Italy 18 maggio, protagonista Malta

Al timone di Little Big Italy di lunedì 18 maggio torna lo chef Francesco Panella. Quest’ultimo continua il proprio percorso fra alcune delle città più belle e importanti del Vecchio Continente, alla ricerca dei migliori ristoranti di cucina italiana.

Questa settimana, lo show raggiunge una località geograficamente poco distante dall’Italia. Stiamo parlando di Malta, piccolo arcipelago situato più a sud rispetto alla Sicilia e meta turistica frequentata ogni anno da migliaia di turisti, molti dei quali italiani.

L’appuntamento, come di consueto, è visibile anche in streaming e on demand mediante Discovery+, dove le puntate sono rilasciate con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda televisiva.

Il regolamento

Durante la puntata, Francesco Panella incontra tre expat, ovvero persone italiane che, per differenti motivi, hanno scelto di trasferirsi a Malta. Dopo aver affrontato un test di italianità che mette in palio dei punti bonus, i protagonisti accompagnano, a turno, gli avversari e il conduttore nel loro ristorante italiano del cuore.

Nel locale è effettuato un pasto composto da tre portate: la scelta del concorrente che ha selezionato il ristorante, il cavallo di battaglia individuato dal ristoratore e la voglia fuori menù del conduttore. Alla fine di tutti i pasti, il ristorante che ha ricevuto il punteggio totale più alto è il vincitore di puntata.

Little Big Italy 18 maggio, le storie

Al centro di Little Big Italy del 18 maggio c’è Caterina, giornalista che confessa: “Per me il cibo è un atto d’amore a 360 gradi. Sono originaria della Calabria e sono arrivata qui per Malta un po’ per caso, per un impegno lavorativo. Poi sono arrivata a un bivio e dovevo scegliere se rimanere o meno. Alla fine ho deciso di restare e sono molto felice, perché è il posto perfetto in cui vivere. Per lavoro racconto Malta agli italiani“. Il suo ristorante italiano preferito è Trattoria Zero Sei.

Secondo expat della puntata è Claudio, imprenditore barese dalle mille vite: “Dopo aver finito la leva come paracadutista sono diventato sommozzatore e sono venuto a Malta nel ’97 per un lavoro subacqueo molto pericoloso, una messa in opera di un tubo a 80 metri di profondità. Dopo due settimane ho conosciuto la donna che ha cambiato la mia vita e che è rimasta incinta“. Amante della cucina di pesce, il punto di riferimento è il ristorante La Vela.

Infine, a Little Big Italy del 18 maggio c’è Valerio. Mercante d’arte nato a Ferrara, con il suo lavoro ha creato un ponte artistico fra Malta e Italia. Il concorrente confessa: “Io e mia moglie abbiamo deciso di trasferirci qui nel 2014, dopo che il grave terremoto in Emilia Romagna del 2012 ha colpito la nostra famiglia. Rimanere in Italia era diventato molto difficile e così abbiamo deciso di cambiare vita“. Il partecipante ha deciso di gareggiare nel programma con Le Majoliche.