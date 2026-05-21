I Pooh festeggiano i 60 anni di carriera con un evento speciale denominato Notte a sorpresa. Si tratta di un grande appuntamento live, che si svolge nella città nella quale tutto è iniziato: Bologna.

Pooh Notte a sorpresa, dal 10 luglio il tour estivo

Per i Pooh, storica band formata da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, il 2026 si prospetta un anno decisamente ricco di eventi per festeggiare il traguardo dei 60 anni di carriera. Dopo il ritorno, in qualità di ospiti, al Festival di Sanremo e il successo del debutto con tre live all’Arena di Verona, la band è protagonista dell’estate con la tournée denominata La Nostra Storia Estate.

Si tratta di una lunga festa a tappe per il sessantesimo anniversario, durante la quale è possibile riascoltare i brani più celebri del vastissimo repertorio dei Pooh. La prima data è prevista il 10 luglio a Marsciano, presso lo Stadio A. Checcarini. Da qui viaggiano in lungo e in largo per l’Italia, toccando città come Asti, Palermo, Siracusa, Riccione, Lucca e Brescia, per un totale di oltre 20 concerti.

La tournée prosegue in autunno

La lunga celebrazione per i 60 anni di carriera dei Pooh procede anche in autunno. A settembre e ottobre, infatti, gli artisti lanciano La Nostra Storia Palasport, tournée nei palazzetti delle città italiane. Si parte il 25 e 26 settembre alla ChorusLife Arena di Bergamo, entrambe già sold out, per continuare al Nelson Mandela Forum di Firenze (il 2 e 3 ottobre), alla Inalpi Arena di Torino (il 10 e l’11 ottobre), al Palazzo dello Sport di Roma (15 e 16 ottobre) e all’Unipol Forum di Milano (18 e 19 ottobre). Il 27/28 ottobre e il 30/31 il tour fa tappa al Palasele di Eboli e al Palaflorio di Bari.

Pooh Notte a sorpresa, la serata evento a Bologna

Ma la tappa più importante della tournée La Nostra Storia Palasport è senz’altro quella del 24 ottobre, denominata Notte a sorpresa. I Pooh, infatti, si esibiscono alla Unipol Arena di Bologna con tante sorprese, ospiti, momenti inediti, contributi video e una scaletta speciale.

La scelta di effettuare tale concerto-evento a Bologna è dovuta al fatto che proprio qui, nel ’66, sono nati i Pooh. Durante la serata sarà ricordato Valerio Negrini, co-fondatore dei Pooh nonché autore dei testi di molte canzoni della band.

I biglietti per partecipare all’evento Notte a sorpresa sono acquistabili dalle ore 14:00 del 23 maggio. Per tutti coloro i quali sono in possesso di un biglietto per qualsiasi concerto del 2026 dei Pooh potranno accedere a una esclusiva prevendita, in partenza dalle 14:00 del 21 maggio.