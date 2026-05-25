Ultima settimana di programmazione per L’Eredità e Rai 1 ha deciso di trasmettere un Torneo dei Campioni. Le puntate conclusive della stagione sono trasmesse, come sempre, nella fascia del preserale della rete ammiraglia.

L’Eredità Torneo dei Campioni, il 1° giugno il gran finale

Al timone de L’Eredità Torneo dei Campioni torna, come sempre, Marco Liorni, che ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori per tutta la durata della stagione. Al suo fianco, in qualità di professoresse, ci sono Greta Zuccarello e Linda Pani.

Negli appuntamenti si cimentano i sette concorrenti più rappresentativi dell’ultima edizione: i due campioni che hanno conquistato i montepremi più alti e i cinque protagonisti che hanno collezionato il maggior numero di presenze. Tutti loro devono affrontare le manche simbolo del game show, con un obiettivo: raggiungere, ogni sera, la Ghigliottina.

L’ultima puntata del Torneo dei Campioni si svolge lunedì 1° giugno, giornata nella quale è proclamato il supercampione della stagione.

L’Eredità Torneo dei Campioni, chi sono i concorrenti

Fra i concorrenti de L’Eredità Torneo dei Campioni ci sono Stefano Buzzotta e Gabriella Ferrazzo. Lui, 33enne di Milano, ha affrontato quattordici puntate, raggiungendo la Ghigliottina dieci volte e vincendo in tre occasioni, portando a casa un montepremi di 350 mila euro. Lei, invece, ha 66 anni, è di Asti e ha vinto due Ghigliottine consecutive, ottenendo 260 mila euro.

Vi sono, poi, i recordmen di presenze. Spazio a Fiamma Mastrapasqua, 28 anni di Gioia del Colle, protagonista per ventidue puntate e che ha vinto 18 mila e 750 euro. Francesco Ramenghi, poi, ha 33 anni, è di Perugia e ha giocato venti volte, arrivando in otto occasioni alla Ghigliottina senza, però, mai vincere.

Marcello Memoli ha 64 anni, è di Napoli ma vive a Verona e ha preso parte a trentuno puntate. Ha vinto tre volte alla Ghigliottina, maturando un jackpot di 123 mila e 438 euro. Eleonora Chiarot ha 37 anni, è di Torino e ha giocato diciassette volte. Nonostante sia arrivato al gioco finale nove volte non è mai riuscito a vincere. Infine c’è Federico Traìno, 25 anni di Reggio Emilia, che ha giocato venti volte e vinto due Ghigliottine, ottenendo 78 mila e 750 euro.

Una stagione eccellente

Con il Torneo dei Campioni termina una stagione eccellente per L’Eredità. Il format, infatti, ha sempre vinto la sfida contro la concorrenza nella fascia preserale, con picchi che hanno superato i 5 milioni di spettatoti, sfiorando una share del 30%. Numeri che dimostrano l’eccellente resa di uno dei programmi più longevi della tv italiana, che ha debuttato nel 2002, e che hanno convinto la Rai, come è noto, ad affidare al format, in una versione rivista, l’access prime time estivo di Rai 1.