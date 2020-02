Sanremo 2020 quarta serata 7 febbraio. Tutto pronto al Teatro Ariston, per la quarta serata del 70° Festival di Sanremo, in onda questa sera dalle 20:40 su Rai 1 e RaiPlay. Scopriremo il vincitore tra le Nuove Proposte, mentre i 24 big in gara si lasceranno alle spalle le cover e torneranno ad esibirsi con i loro brani. Per quanto riguarda le conduttrici, Amadeus sarà affiancato da Antonella Clerici e dalla modella Francesca Sofia Novello.

Sanremo 2020 quarta serata 7 febbraio – Conduttrici Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello



Antonella Clerici torna al Festival di Sanremo dopo aver condotto l’edizione del 2010 ed aver affiancato Paolo Bonolis in quella del 2005.

Per lei, Sanremo 2020 ha anche il sapore del ritorno in primo piano, dopo qualche anno in cui non si è sentita valorizzata. È per questo che durante la conferenza stampa di oggi si è commossa quando il nuovo Direttore di Rai 1, Stefano Coletta, l’ha elogiata pubblicamente. “Credo sia una bestemmia che Antonella non sia su Rai 1 da tempo”, ha sottolineato Coletta, dicendo di volerla come protagonista nel progetto che ha in mente per la rete.

Sappiamo poco su cosa farà la Clerici durante la quarta serata. Ha escluso che possa cantare o ballare, ma ha detto di volersi divertire con l’amico Amadeus: “Abbiamo detto ‘divertiamoci’. Non ballerò e non canterò, questo è certo. Però lo aiuterò nel suo lavoro e parteciperò alla sua grande festa. Faccio dell’imprevedibilità la mia cifra, quindi vedremo”.

Stesse incertezza per l’altra conduttrice della serata, Francesca Sofia Novello. È una modella milanese 26enne, al suo primo grande impegno televisivo. Non è nuova, però, davanti le telecamere, visto che nel 2016 ha già partecipato a Chiambretti Supermarket.

Negli ultimi mesi è stata al centro delle cronache per essere diventata la compagna del motociclista Valentino Rossi.

Parlava di lei Amadeus, nella conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2020, quando disse: “Francesca è stata scelta da me per la capacità di stare di fianco a un grande uomo pur stando un passo dietro”. Una frase sessista da cui scaturirono polemiche vive ancora oggi.

Ha parlato di una sorpresa in serbo per la quarta serata, ma senza rivelare di cosa si tratta. A chi si aspetta Valentino Rossi in platea ha detto categorica: “Non ci sarà. Voglio apparire come Francesca Sofia Novello”.

Gli ospiti della quarta serata – Ghali, Gianna Nannini, Tony Renis e Dua Lipa

La grande ospite della serata sarà la star intenazionale Dua Lipa. Fresca vincitrice un Grammy come “Migliore artista esordiente”, la cantante inglese si è fatta conoscere nel 2017 con il singolo “New rules” ed arriva alla quarta serata di Sanremo 2020 come una delle pop-star planetarie del momento.

Insieme a lei, sul palco dell’Ariston saliranno Ghali e Gianna Nannini. Il rapper milanese ha appena pubblicato il nuovo album “DNA”, così come Gianna Nannini, tornata con “La differenza” nello scorso novembre.

Durante la serata, Amadeus ha annunciato anche l’arrivo di Tony Renis. È uno degli autori italiani di canzoni può conosciuto nel mondo e il Festival ha deciso di rendergli omaggio con una sorpesa. Il conduttore ha parlato di un “omaggio sorridente”, lasciando in sospeso i dettagli a favore di suspense.

Torna Fiorello, incertezza sulla partecipazione di Coez

Alla quarta serata di Sanremo 2020 dovrebbe essere presente pure Coez. Anche se, durante la conferenza stampa, il Vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo ha lasciato trasparire qualche incertezza: “Dovrebbe esserci”, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano dettagli sulla partecipazione del rapper.

Nessun dubbio, al contrario, sul ritorno di Fiorello dopo la pausa della terza serata. “Ieri mi è mancato molto”, ha detto Amadeus confermando la presenza dello showman. Come al solito, al momento i suoi interventi navigano nell’imprevedibilità.