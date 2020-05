Stasera in TV mercoledì 27 maggio 2020 – Programmi e film in onda

Tra i programmi tv in onda stasera, mercoledì 27 maggio, ci sono soprattutto film e serie televisive, ma non mancano finestre di informazione e intrattenimento. Su Rai 1 torna Nero a metà, Canale 5 prosegue le repliche di Tu si que vales, nuova puntata di Chi l’hai visto? su Rai 3 e di Atlantide su La7. Al canale 38 di Rai Movie, 8½ di Federico Fellini.

Stasera in TV mercoledì 27 maggio 2020 – Programmi, film e fiction in onda su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Mercoledì 27 maggio, alle 21:25, Rai 1 programma in replica Nero a metà, fiction noir ambientata nel cuore di Roma. In onda gli espisodi 3 e 4, intitolati “Una volta di troppo” e “Una notte senza stelle”. Le indagini di Carlo e Malik si concentrano sugli omicidi di una ragazza ucraina – nascosta in una valigia – e di una suora. Malik, intanto, corteggia Alba. Con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Margherita Vicario, Angela Finocchiaro e Fortunato Cerlino, per la regia di Marco Pontecorvo.

Mentre su Rai 2, stasera, c’è alle 21:20 Poco di tanto, il programma comico di Maurizio Battista che setaccia con ironia e nostalgia le decadi passate. Questa sera, un tuffo all’indietro negli anni ’80.

Rai 3, propone alle 21:20 una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli approfondisce le scomparse di Giuseppe Fallea e Calogero Montana nell’agrigentino. E torna su alcuni importanti casi di femminicidio e violenza di genere.

Su Rai 4, alle 21: 20 c’è il film di fantascienza Morgan, di Luke Scott. Protagonisti alcuni umanoidi creati in laboratorio.

Inoltre, su Rai 5, alle 21:15, va in onda l’Aida, nell’allestimento curato da Franco Zeffirelli al Teatro alla Scala. Tra i protagonisti, Roberto Bolle.

Segue alle 23:40, Queen – Days of our lives, docu-film sulla band di Freddie Mercury.

Su Rai Movie, alle 21:10, c’è 8½, capolavoro del cinema italiano firmato da Federico Fellini. Il protagonista è Guido – interpretato da Marcello Mastroianni – un regista di mezza età, smarrito in una sorta di apatia esistenziale. Nel cast anche Claudia Cardinale, Sandra Milo e Anouk Aimée. Mentre alla sceneggiatura ha partecipato Ennio Flaiano.

Infine, su Rai Premium, alle 21:20 c’è il film Un’estate a Parigi, seguito alle 23:00 dalla quinta puntata in replica di Vivi e lascia vivere.

Stasera in TV mercoledì 27 maggio 2020 – Programmi, film e fiction in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Su Canale 5, stasera proseguono alle 21:44 le repliche di Tu sì que vales, stagione 2019. Condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Alle poltrone della giuria, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con Sabrina Ferilli.

Italia 1, invece, mercoledì 27 maggio alle 21:22 programma il film La furia dei titani. Sequel di Scontro tra titani, racconta di Zeus che chiede l’aiuto di Perseo per frenare lo scadimento delpotere degli dèi.

Mentre, tra i programmi di Rete 4, alle 21:26, c’è il film Ore 15:17 – Attacco al treno, con la regia di Clint Eastwood. Tratto da una storia vera, racconta il sangue freddo degli statunitensi Spencer Stone, Alek Skarlatos e Anthony Sadler, che nel 2015 neutralizzarono un attentato sul treno Amsterdam-Parigi.

Su Cine 34, per la rassegna dei film di Carlo Verdone, alle 21:10 c’è Acqua e sapone. Con Lella Fabrizi, Florinda Bolkan, Natasha Hovey e Michele Mirabella. Un bidello si sostituisce ad un sacerdote come precettore di una giovane modella appena arrivata a Roma, stravolgendo il corso delle cose.

20 programma alle 21:15 gli episodi 7 e 8 della prima stagione di Whiskey Cavalier.

Inoltre su Iris, alle 21:11, va in onda il film All’ultimo voto, di David Gordon Green. Racconta un’incursione statunitense nelle elezioni boliviane, attraverso un team di strateghi. Con Sandra Bullock e Billy Bob Thornton.

La 5 propone alle 21:25 il film Tre all’improvviso.

Su Italia 2, alle 21:20, il film animato Lupin: il pericolo è il mio mestiere.

Infine, su Mediaset Extra, alle 21:35, in replica la puntata settimanale de Le Iene Show.

Programmi e film mercoledì 27 maggio La7, La7d, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

Mercoledì 27 maggio, La7 programma alle 21:15 l’approfondimento giornalistico di Atlantide – Dopo Capaci. Andrea Purgatori continua a fare luce sulle ombre dell’Italia seguita al periodo stragista con il quale la mafia attaccò lo Stato.

Tra i programmi di La7d, invece, alle 21:30 c’è il film The mexican – Amore senza la sicura. Jerry Welbach lavora per un boss malavitoso e viene incaricato di recuperare una preziosa pistola in Messico. Riesce nell’impresa, ma poi scopre che la fidanzata Samantha è stata rapita. Con Brad Pitt e Julia Roberts.

Su Real Time, alle 21:20, Gemelli Siamesi.

NOVE manda in onda alle 21:25 il secondo episodio stagionale di Cambio moglie.

Mentre Tv 8 programma il film Maschi contro femmine, di Fausto Brizzi, con Fabio De Luigi e Paola Cortellesi.

Inoltre, Cielo propone alle 21.15 il film Air collision.

Infine, su Paramount Channel alle 21:10 c’è un nuovo episodio de Il giovane Ispettore Morse.

Programmi e film Sky per la serata di mercoledì

La serata di mercoledì, su Sky Uno è dedicata dalle 21:15 a Best Bakery – Pasticcerie d’Italia, seguito alle 22:20 da Alessandro Borghese – 4 ristoranti, nell’episodio che fa tappa ad Arezzo.

I programmi di Sky Atlantic prevedono dalle 21:15 i primi quattro episodi in prima tv di Cercando Alaska.

Su Sky Arte, alle 21:15 prosegue una lunga serata dedicata ai grandi musicisti con Bill Frisell – Una chitarra jazz. Ma tra le 19:00 e mezzanotte spazio anche ai Rolling stones, Santana, Bon Jovi e Muse.

Per quanto riguarda i film in onda stasera su Sky, Sky Cinema Uno propone alle 21:15 il thriller d’azione Allarme rosso, di Tony Scott. Denzel Washington e Gene Hackman sono al centro di una possibile guerra atomica tra USA e Russia.

Sky Cinema Due propone alle 21:15 il film Light of my life, di e con Casey Affleck. In uno scenario apocalittico, con la popolazione femminile scomparsa, il padre di una giovane ragazza deve difendere la figlia dagli assalti brutali degli uomini.

Su Sky Cinema 007, il capitolo Agente 007, Missione Goldfinger, con Sean Connery.

Mentre, su Sky Cinema Family alle 21:00 c’è con Biancaneve e il cacciatore, rilettura della celebre fiaba con Kristen Stewart, Chris Hemsworth e Charlize Theron.

Infine, su Sky Cinema Comedy, alle 21:00, il film I Babysitter, con Francesco Mandelli, Diego Abatantuono e Paolo Ruffini.