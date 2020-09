Daytime Rai 1 autunno 2020 – Diretta conferenza stampa

Questa mattina, alle 12:00, Rai 1 presenta nella sede di Viale Mazzini i programmi previsti per il daytime dall’autunno 2020. Molte novità per le trasmissioni della mattina e del pomeriggio, anche se la rete non cambia in maniera sostanziale l’impostazione del palinsesto. Tra i conduttori, assenze eccellenti e chiacchierate, ma anche ritorni ed esordi interessanti. La nuova programmazione va in onda da lunedì 7 settembre.

Daytime Rai 1 autunno 2020 – Nuovi programmi e conduttori mattina e pomeriggio

Il Direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha voluto una piccola rivoluzione nel daytime della nuova stagione. Alla presentazione dei palinsesti, lo scorso 17 luglio, ha annunciato nuovi programmi e cambi alla conduzione per la mattina e il pomeriggio della rete.

Un punto fermo dell’autuno 2020 è il ritorno di Antonella Clerici, alle 12, con È sempre mezzogiorno. Sostituisce La prova del cuoco, chiuso dopo vent’anni. Resta fuori dal palinsesto Elisa Isoardi, così come non trovano spazio al pomeriggio Lorella Cuccarini e Caterina Balivo. Per La vita in diretta, conduzione in solitaria di Alberto Matano. Mentre, alle 14:00, Viene da me è sostituito dall’esordio di Serena Bortone con Oggi è un altro giorno.

La defezione di Lorella Cuccarini ha alimentato malumori, tra screzi con i collaboratori e presunti sgarri di natura politica. Il Direttore Coletta ha motivato la scelta con la necessità di dare un taglio più giornalistico a La vita in diretta. Discorso simile per La Prova del cuoco, dove il problema, però, erano gli ascolti di un format che ha fatto il suo tempo.

Infine, a Uno mattina arrivano in conduzione i giornalisti Monica Giandotti e Marco Frittella.

Uniche conferme in blocco nel daytime di Rai 1 per l’autunno 2020 sono Storie Italiane di Eleonora Daniele, la mattina, e Il Paradiso delle signore, nel pomeriggio.

Il palinsesto di Rai 1, dunque, mantiene la struttura della passata stagione. Azzarda cambiamenti negli ingredienti, ma non stravolge il tono della sua linea editoriale.

Seguiamo insieme la conferenza stampa per le anticipazioni sui nuovi programmi.

La diretta della conferenza stampa