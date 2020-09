A partire da mercoledì 2 settembre 2020 Barbara Palombelli torna al timone di Forum con puntate inedite ma registrate. La messa in onda precede il debutto della 36° edizione, previsto il 14 settembre.

Forum 2020- dal 2 settembre le nuove puntate

Da oggi Forum torna con nuove puntate realizzate prima del lockdown. L’appuntamento è alle ore 11:00 su Canale 5 e alle ore 14:00 su Rete 4 con lo spin off Lo sportello di Forum.

Come è accaduto per molte trasmissioni televisive anche Forum era stato sospeso alcuni mesi fa a causa dell’emergenza sanitaria. Infatti le ultime puntate in diretta risalgono alla seconda settimana di marzo. Nei giorni che precedono la sospensione, la padrona di casa aveva tentato di proseguire la messa in onda riducendo drasticamente il pubblico. E tenendo con sé solo alcuni opinionisti storici. Ma alla fine la trasmissione è stata sostituita dalle repliche, che hanno tenuto compagnia ai telespettatori anche per tutta l’estate.

Prima della quarantena Forum aveva realizzato alcune puntate che non sono ancora andate in onda. Per tale ragione Mediaset ha deciso di proporle prima del debutto della 36° edizione. I nuovi casi, che puntano su temi di attualità, riguardano sia Forum che lo spin off di Rete 4.

Forum- le novità della 36° stagione in diretta dal 14 settembre

Forum torna in diretta da lunedì 14 settembre, introducendo importanti novità. Al timone ci sarà ancora una volta Barbara Palombelli che si appresta a condurre la sua ottava edizione. Nella stessa giornata tornerà anche in onda su Rete 4, alle 20:30, con il talk di approfondimento Stasera Italia.

Nel rispetto delle normative Anti Covid 19, Forum ha apportato alcune modifiche alla scenografia per garantire il distanziamento sociale. Come già apparso nel promo in onda in questi giorni, Il pubblico sarà notevolmente ridotto. Infatti alcuni divanetti hanno sostituto le sedute semicircolari poste accanto alla scrivania della conduttrice.

Il format rimane pressoché invariato. Ma viene introdotta una nuova figura giuridica: l’avvocato d’ufficio. Ha il compito di rappresentare i protagonisti del dibattimento qualora preferiscano non essere presenti in studio. Inoltre i telespettatori, collegandosi da casa, possono intervenire in trasmissione esprimendo delle opinioni sulle controversie.

La trasmissione cerca di restare al passo con i tempi, continuando ad occuparsi di temi di stretta attualità. Nella nuova edizione, infatti, sono previste cause legate al Coronavirus e alla quarantena. Ma per la prima volta non ci sarà lo speciale (in onda la domenica pomeriggio) che precede l’inizio di ogni nuova edizione.

Gli ascolti della scorsa stagione

L’edizione 2019-2020 di Forum ha registrato ascolti record, sfiorando il del 20% di share. E confermandosi spesso leader nella fascia del day time del mezzogiorno. Ha ottenuto un buon riscontro di pubblico anche nelle repliche. Lo scorso autunno il suo competitor è stato La prova del cuoco di Elisa Isoardi. Quest’anno invece Forum deve scontrarsi con il ritorno di Antonella Clerici, previsto lunedì 28 settembre settembre su Rai 1 con E’ sempre mezzogiorno.