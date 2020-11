Stasera in Tv martedì 17 novembre, Programmi, Film, Rai, Mediaset, Sky

Tra i programmi in tv di stasera, martedì 17 novembre 2020, spicca l’ultima puntata de Gli orologi del Diavolo, con Beppe Fiorello su Rai 1. E su Rai 2 torna Il Collegio 5.

Mentre, su Canale 5, Paola Cortellesi è protagonista in Ma cosa ti dice il cervello. Italia 1 programma Le Iene Show, su Rai 3 c’è #Cartabianca e su Rete 4 va in onda Fuori dal coro.

Sia sul digitale terrestre che su Sky, è prevista una programmazione speciale per il compleanno di Carlo Verdone.

Stasera in TV, programmi e film del 17 novembre 2020 su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Martedì 17 novembre, alle 21:25, su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata de Gli orologi del Diavolo.

Su Rai 2, stasera alle 21:20 c’è la quarta puntata de Il Collegio 5. Dopo la ribellione, per gli alunni è il momento delle pagelle di metà anno scolastico. I ragazzi sopra la sufficienza indossano la giacca rossa, per gli altri c’è il rischio di eliminazione. Mentre, Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni è la colonna sonora della puntata.

Invece stasera, alle 21:20, su Rai 3 torna #Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. Si rincorrono le voci sull’imminente arrivo dei vaccini, ma la prima somministrazione arriverà davvero all’inizio del nuovo anno?

Su Rai 4, alle 21:20 c’è il film The Hateful eight, di Quentin Tarantino. Un intreccio tra cacciatori di taglie e la prigioniera Daisy Domergue, negli Stati Uniti di fine ‘800. Con Samuel L. Jackson, Kurt Russel e Jennifer Jason Leigh.

Intanto, martedì 17 novembre, alle 21:15, su Rai 5 c’è il film Quello che so di lei. L’ostetrica Claire è vicina alla fine della sua gran carriera, quando l’ex amante del suo defunto padre le regala un colpo di scena.

Rai Movie dedica una serata-omaggio a Carlo Verdone, in occasione dei suoi 70 anni. Alle 21:10, va in onda Troppo forte, con Alberto Sordi. Mentre, alle 23:05 va in onda Cuori nella tormenta.

Infine, su Rai Premium alle 21:20, c’è il film Raid – Una poliziotta fuori di testa. Un’agente donna prova ad entrare nei reparti speciali della polizia, da figlia di un ministro.

Stasera in TV martedì 17 novembre 2020, programmi, film Canale 5 e altri canali Mediaset

Martedì 17 novembre, alle 21:44, su Canale 5 va in onda in prima tv la commedia leggera Ma cosa ci dice il cervello, con Paola Cortellesi. Dietro la maschera di donna confusionaria e talvolta sbadata, Giovanna Salvatori è un’agente operativa della Sicurezza nazionale, sposata con in pilota dell’Aeronautica. Nel cast, Giampaolo Morelli, Ricky Memphis, Claudia Pandolfi, Paola Minaccioni, Stefano Fresi, Remo Girone e Vinicio Marchioni.

Mentre, su Italia 1 la serata è per Le Iene Show. Dalle 21:18, con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Su Rete 4, alle 21:25 Mario Giordano conduce l’approfondimento settimanale con Fuori da coro.

Nel frattempo, sul canale 20 dalle 20:34 va in onda la partita tra Spagna e Germania, valida per la UEFA Nations League.

Anche Cine 34 omaggia Carlo Verdone nel giorno del 70esimo compleanno. In onda, alle 21:05, Bianco, rosso e Verdone.

Su Iris, alle 21:15 c’è Don Camillo, per il ciclo Omaggio al cinema italiano.

Inoltre, Italia 2 programma alle 21:10 il film Agente smart – Casino totale.

Su La5, alle 21:25, c’è in replica il Grande Fratello Vip 5.

Infine, su Mediaset Extra c’è da diretta h24 dalla casa del GF Vip 5.

Programmi e film da guardare su La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramount Channel

Stasera, martedì 17 novembre 2020, su La7 va in onda alle 21:15 la puntata settimanale di Di martedì.

Intanto, su La7d, alle 21:30 c’è Drop Dead Diva. Stagione 5, episodi dal 75 al 78.

Real Time, alle 21:20, va in onda Matrimonio a prima vista Italia, con il finale della seconda stagione.

Segue, alle 22:44, Trova l’amore Live, con Rossella Brescia.

Su NOVE, alle 21:25 va in onda il film Fuori in 60 secondi. Con Nicolas Cage e Angelina Jolie.

Mentre su Tv8, alle 21:30 c’è il film Domeniche da Tiffany.

Cielo trasmette alle 21:15 la commedia francese Madame.

Infine, Paramount Channel propone alle 21:10 il film The punisher.

Stasera in TV martedì 17 novembre 2020, Programmi e film in onda su Sky

Per quanto riguarda i programmi in onda su Sky martedì 17 novembre, alle 21:15 su Sky Uno va in onda Antonino Chef Academy.

Invece, tra i film da vedere su Sky, alle 21:20 su Sky Cinema Uno va in onda The room – La stanza del desiderio.

Su Sky Cinema Due alle 21:20 c’è Ogni tuo respiro.

Infine, su Sky Cinema Verdone, la programmazione speciale dedicata a Carlo Verdone offre Bianco, Rosso e Verdone. Appuntamento alle 21:20.