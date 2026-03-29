L’Altra Domenica festeggia il 50esimo anniversario della sua nascita. Lo storico format, ideato da Renzo Arbore ed Ugo Porcelli e che ha rivoluzionato il modo di fare tv, è ricordato con una serie di speciali sulla Rai.

L’Altra Domenica 50esimo anniversario, gli albori del programma

Era il 28 marzo del 1976 e, in quello che sembrava essere un qualsiasi pomeriggio domenicale, esordiva, sulla Rete 2, l’attuale Rai 2, il programma L’Altra Domenica. Lo show è nato dall’esigenza della TV di Stato di dar vita ad uno spazio in grado di alternarsi ai numerosi spazi di approfondimento sportivo.

La scelta fu quella di assegnare il compito di dar vita al programma ad Ugo Porcelli e Renzo Arbore, reduci dall’enorme successo di Alto Gradimento. Inizialmente, L’Altra Domenica aveva una durata di poco più di un’ora ed ora quasi esclusivamente musicale. La forza del format e gli ascolti convinsero i vertici a dare sempre più spazio ad Arbore e Porcelli, con le puntate che arrivarono a durare circa due ore.

L’anti-Domenica In che ha sdoganato in tv i giochi telefonici

L’Altra Domenica, con la satira e lo stile spesso spregiudicato, è diventato quasi immediatamente un anti–Domenica In, che sull’ammiraglia, con Corrado, continuava ad essere il programma istituzionale della domenica pomeriggio.

Arbore e Porcelli scelsero di portare, in tv, alcuni degli stratagemmi già proposti in radio, a partire dall’interazione diretta con il pubblico a casa. Fu da questa intuizione che, per la prima volta sul piccolo schermo, arrivarono i giochi telefonici, ancora oggi diffusissimi in svariati programmi televisivi.

Con un’alternanza eccezionale di momenti impegnati ad altri disimpegnati, i conduttori lanciarono svariati nuovi personaggi, a partire da un giovane Roberto Benigni e dalla ragazza parlante Milly Carlucci, e diedero spazio alle surreali corrispondenze degli inviati all’estero. Tante piccole idee ancora oggi modernissime e che hanno contribuito a rendere la trasmissione un cult.

L’Altra Domenica 50esimo anniversario, gli speciali su Rai Storia

Per ricordare l’anniversario de L’Altra Domenica, su Rai Storia, domenica 29 marzo, sono proposti svariati speciali. Dalle 16:30 parte l’intervista di Nico Orengo a Renzo Arbore del 1979, sulle sue passioni musicali, sulla sua vita e sulla trasmissione L’Altra Domenica. A seguire è possibile rivedere l’ultima puntata del format, trasmessa il 27 maggio del ’79, con tutti i personaggi presenti in studio. Alle 18:00, invece, c’è Milly Carlucci e Mimma Nocelli, le ragazze parlanti, programma dedicato ai volti femminili che hanno fatto la storia della televisione.

Svariati contributi video e clip con alcuni dei momenti più significativi della storia dello show, infine, sono fruibili in streaming ed on demand su Rai Play e Rai Teche.